El PIB de Reino Unido crece un 0,3% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* La economía británica creció un 0,3% en noviembre respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el jueves.

* El dato de octubre había mostrado un crecimiento del -0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB mensual creciera un 0,1%.

* En los últimos tres meses (hasta el cierre de noviembre), el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido aumentó un 0,1% intertrimestral, por encima de lo previsto.

* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PIB caería un 0,2%.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,4%, después de que el dato del trimestre anterior mostrara un crecimiento del 1,1%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,1%.