El PIB de Reino Unido decepciona en el tercer trimestre tras el ciberataque a Jaguar Land Rover

Por Andy Bruce y Suban Abdulla

MANCHESTER, INGLATERRA, 13 nov (Reuters) -

La economía británica apenas creció en el tercer trimestre, lastrada por el ciberataque de septiembre a Jaguar Land Rover, según datos del jueves que subrayan el telón de fondo de un crecimiento lento mientras la ministra de Economía, Rachel Reeves, prepara los presupuestos.

La economía creció un 0,1% en el tercer trimestre de 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), lo que supone una ralentización respecto al crecimiento del 0,3% del segundo trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters, así como el Banco de Inglaterra, habían previsto un crecimiento del 0,2% del producto interior bruto para el periodo julio-septiembre.

La ONS informó de un desplome del 28,6% en la producción de vehículos de motor en septiembre, la mayor caída de este tipo desde abril de 2020, durante el inicio de la pandemia del COVID-19.

El instituto estadístico señaló un informe del organismo comercial de la industria del motor SMMT que describía cómo "un incidente cibernético pausó la producción en un fabricante importante". JLR, propiedad de la india Tata Motors, tiene tres fábricas en Reino Unido, que en conjunto producen unos 1.000 coches al día.

En el mes septiembre aislado, la economía se contrajo un 0,1%. El sondeo apuntaba a una lectura plana.

Es poco probable que los datos del jueves influyan en las deliberaciones sobre los presupuestos de Reeves del 26 de noviembre, ya que la economía sigue creciendo tibiamente a pesar de la intención del Gobierno de "reactivarla".

No obstante, según el Fondo Monetario Internacional, Reino Unido será el segundo país del Grupo de los Siete con mayor crecimiento en 2025, por detrás de Estados Unidos. (Información de Andy Bruce, edición de Sam Tabahriti y Paul Sandle; edición en español de María Bayarri Cárdenas)