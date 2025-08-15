El PIB japonés impulsa al yen, y el dólar se estabiliza al enfriarse el entusiasmo por la Fed

Por Jaspreet Kalra

SINGAPUR, 15 ago (Reuters) - El dólar se mantenía estable frente al euro y la libra esterlina el viernes mientras los operadores recortaban las apuestas a una relajación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense tras unos datos de inflación mayorista superiores a lo esperado.

El yen japonés, por su parte, avanzaba con fuerza tras los sorprendentes datos de crecimiento económico al resistir bien los volúmenes de exportación los nuevos aranceles estadounidenses. El yen subía un 0,4% frente al dólar, hasta 147,125, y un 0,3% frente al euro y la libra esterlina. Los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en los que afirmaba que el Banco de Japón podría estar "por detrás de la curva" a la hora de hacer frente al riesgo de inflación, resultaron ser otro viento de cola para el yen esta semana. Esta semana, el yen ha ganado casi un 0,5% frente a un dólar estadounidense más débil. Estos comentarios, combinados con la sorpresa alcista del PBI, implican que las expectativas de una subida de tipos por parte del Banco de Japón probablemente se consoliden y el yen podría fortalecerse aún más, según afirmaron los analistas de DBS en una nota. Durante la noche, los mercados tuvieron que lidiar con los datos que mostraban que los precios de producción de EEUU tocaron máximos de tres años en julio, en un contexto de aumento de los costes de bienes y servicios, lo que apunta a un amplio repunte de las presiones inflacionistas que, según los analistas, podría plantear un dilema a la Reserva Federal.

Las apuestas a un recorte de 25 puntos básicos por parte del banco central estadounidense en septiembre siguen siendo muy elevadas, pero retrocedieron ligeramente tras las cifras de precios a la producción, según la herramienta FedWatch de CME.

