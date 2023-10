El piloto español Marc Márquez, ocho veces campeón del Mundo de motociclismo, no continuará la próxima temporada al mando de una Honda oficial en el Mundial de MotoGP, anunció este miércoles en un comunicado la marca japonesa.

Con contrato hasta finales de 2024, la decisión de romperlo se alcanzó "de mutuo acuerdo" por ambas partes tras unas últimas temporadas complicadas por las continuas caídas y lesiones del piloto español, de 30 años, y la inferioridad de la moto japonesa con respecto a sus rivales, en especial la italiana Ducati.

"Gracias por este gran viaje Honda. 11 años juntos", declaró poco después Márquez con mensaje de agradecimiento en X (antes conocida como Twitter).

"Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación única e irrepetible", añadió el piloto catalán, quien en un mensaje en español e inglés, acaba: "Separados, ¡pero siempre juntos!

Desde hace semanas los rumores acerca de la marcha de Márquez de Honda se habían apoderado del 'paddock', así como de su posible fichaje por el equipo Ducati-Gresini, una de las escuderías satélites de la marca italiana.

Incluso, el director deportivo de este equipo, Paolo Ciabatti, reconoció a finales de septiembre, al margen del Gran Premio de la India, que estaban a la espera de la respuesta del interesado.

- ¿Reunón fraternal? -

De confirmarse su llegada a Ducati-Gresini, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo volvería a competir junto a su hermano Álex, como ya ocurriera en 2020, aunque entonces los dos sólo compartieron parrilla de salida en el Gran Premio inicial en Jerez en julio.

Marc se cayó en esa carrera rompiéndose el húmero, iniciando un calvario de pasos por quirófano, caídas, lesiones y problemas físicos, que junto a la bajada de rendimiento de las Honda, le han impedido volver a pelear por el título.

"Espero que todavía me queden muchos años, pero es cierto que para seguir muchos años en MotoGP tengo que sentirme competitivo. Eso significa luchar por las cinco o siete primeras posiciones en cada carrera", dijo Márquez en una entrevista con AFP durante el Gran Premio de San Marino en septiembre pasado.

"Ahora hay muchos constructores diferentes, muchos pilotos que son muy rápidos, pero ya veremos", añadió entonces Márquez, que ya descartó la idea de una retirada.

"Ese sería el Plan D y ese no me lo planteo porque me siento motivado, con muchas ganas, con nivel y bien físicamente. Me lo llegué a plantear cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo y no disfrutaba, pero ahora me encuentro bien aunque los resultados no lleguen", había asegurado Márquez en una rueda de prensa en septiembre en Madrid.

- "Disfruto de mi pasión" -

"Disfruto de mi pasión, que es el motociclismo", aseguró entonces el piloto español, que en declaraciones a AFP aseguraba que "sólo intento encontrar lo mejor para volver a la cima".

Actualmente, y a falta de seis carreras para el final del campeonato, Márquez es solo 15º clasificado en el Mundial de MotoGP, con 64 puntos sumados, muy por detrás del líder de la categoría, el italiano Francesco Bagnaia (319 puntos).

Piloto prodigio, Márquez ganó su primer Mundial de MotoGP en el año de su debut en la máxima categoría del motociclismo, en 2013, y el primero de sus seis coronas en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019).

Antes ya había ganado el Mundial de 125 cm3 (ahora Moto3, en 2010) y el de Moto2 (2012).

