El piloto español Jorge Prado se descuelga en Suiza de la pelea por el título

El piloto español Jorge Prado (GasGas) se descolgó un tanto de la pelea por el título de la categoría de MXGP del Mundial de Motocross después de un Gran Premio de Suiza que no fue excesivamente positivo para el gallego.

El lucense atravesaba una buena racha en la que había recortado diferencias con el líder, el esloveno Tim Gajser (Honda), y aunque volvió a subir al podio con un tercer puesto, su rival fue el dominador del evento con un doblete de triunfos que provoca que se amplíe a 18 los puntos de distancia entre ambos.

Prado esperaba ajustarse bien a la pista suiza y pese a un buen rendimiento en los entrenamientos cronometrados y en la manga clasificatoria, en la que fue el más rápido, pero en las carreras, marcadas por la lluvia caída por la noche, no pudo brillar del mismo modo. En la primera manga, el español hizo una carrera de menos a más para terminar tercero, mismo resultado que logró en la segunda, aunque en este caso después de ir de más a menos ya que fue liderando antes de volver a ceder ante Gajser y el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM).

"Ha sido un fin de semana bastante duro. He estado enfermo y al comienzo de la manga no me encontraba bien; además me he hecho daño en una pierna durante la primera manga y en la segunda me dolía. En esta pista tan complicada tienes que estar a tope de forma para poder pelear con estos chicos. Es una pena porque hemos perdido algunos puntos, pero todavía quedan tres carreras y vamos a seguir luchando", apuntó Prado.

