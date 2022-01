El piloto español Pepe Martí debutará en la Fórmula 3 con el Campos Racing

El piloto español Pepe Martí disputará la temporada de 2022 de Fórmula 3 con uno de los monoplazas del equipo Campos Racing, y se convierte en el primero confirmado por la escudería de Alzira (Valencia) para una campaña que arrancará el 19 y 20 de marzo en Bahrain, junto con la Fórmula 1.

De esta forma, Martí dará un paso adelante en su carrera deportiva tras un exitoso debut en monoplazas el año pasado en la Fórmula 4 española. La joven promesa, de 16 años, se impuso en dos carreras y alcanzó siete podios en su primer año en la categoría y acabó tercero en la clasificación general, con 196 puntos.

Estos resultados le permitieron hacer su primer test colectivo con un monoplaza F3 el pasado noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. El español fue el piloto más joven de los 36 participantes y logró tiempos muy competitivos.

En la Fórmula 3 también será el piloto de más corta edad, aunque Martí aseguró que no será un hándicap para él. "La primera vez que me subí al F3, me impactó mucho la potencia que tienen. Pensé: 'Esto sí que corre de verdad'. Fue increíble y tengo muchas ganas de volver a subirme al coche. He estado entrenando al máximo físicamente y también con el simulador, para afrontar este reto con la mejor preparación posible", apuntó.

Para Martí dar el paso a la Fórmula 3 con el mismo equipo le ayudará mucho para seguir mejorando como piloto. "Estoy muy agradecido por esta oportunidad y daré todo lo que pueda. Después de nuestra primera temporada de monoplaza con Campos, no tenía duda de que quería seguir trabajando con ellos. Los valores y la filosofía que hemos llevado a cabo me han ayudado mucho a crecer como piloto y como persona. Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y darlo todo en el 2022", señaló.

Esta vez Pepe Martí se verá obligado a cambiar su dorsal y competirá con el número 22 en su monoplaza, como ya lució en los test de Valencia. Sin embargo, seguirá llevando el 23 en su mono, ya que era y sigue siendo su forma de homenajear a la persona que le dio su primera oportunidad en el mundo de los monoplazas, Adrián Campos, fundador de Campos Racing que compitió en la Fórmula 1 a finales de los ochenta.

"En Campos Racing siempre hemos apostado por una estructura con la que ofrecer la oportunidad de evolucionar y crecer de la mano. Nuestra filosofía es acompañar al piloto en la etapa del karting y sus inicios con monoplazas hasta las puertas de la F1. La temporada pasada decidimos estar presentes en la F4 española, con la ilusión y la motivación de reforzar esa idea. Pepe Martí es la punta de lanza de este proyecto y creemos que es uno de los mayores talentos que ha pasado por el equipo a lo largo de nuestra historia. Nos enorgullece enormemente que quiera dar continuidad a esta alianza y seguir trabajando con nosotros, dando este gran paso adelante en su carrera deportiva juntos", aseguró Adrián Campos Jr.

Por el Campos Racing han pasado pilotos como Fernando Alonso, Antonio García, Marc Gené, Álex Palou, Sergio Pérez o Lucas di Grassi. Pepe Martí, que se encuentra en Dubai, afrontará la segunda prueba de la Fórmula Regional Asiática el próximo fin de semana.