El piloto Marc Márquez, operado del hombro derecho (escudería)

El piloto español Marc Márquez, que ya tiene asegurado el título de campeón del mundo de MotoGP, fue operado del hombro derecho, anunció este lunes su equipo Ducati, sin revelar una fecha para su vuelta.

"Tras un nuevo examen a raíz de su lesión en el hombro derecho, Marc Márquez se sometió a una intervención quirúrgica que se llevó a cabo con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid", señaló la escudería italiana en un comunicado que el motociclista posteó también en sus redes sociales.

"Los médicos que lo examinaron hace siete días consideraron que la fractura del coracoides y las lesiones de los ligamentos no mostraban suficientes signos de estabilización después de una semana de inmovilización", añade el texto.

"Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares", indicó.

Márquez continuará su proceso de recuperación en su domicilio donde ya se encuentra y su progreso determinará la fecha de su regreso a la competición.

El piloto catalán, de 32 años, se lesionó el 5 de octubre al caer en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia tras haber sido desestabilizado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

El siete veces campeón del mundo de MotoGP ya sufrió una grave lesión en el húmero derecho al comienzo de la temporada 2020: se perdió el resto de la campaña para someterse a varias operaciones y tardó tres cursos en recuperar su nivel.

Ducati, sin embargo, excluyó cualquier vínculo entre ambas lesiones.

El español, que dominó esta temporada con once victorias en el mundial, ya ha sido descartado para las dos próximas carreras, en Australia (17-19 de octubre) y en Malasia (24-26 de este mes).

En el país oceánico, Márquez será reemplazado por el italiano Michele Pirro.

