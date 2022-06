El piloto ruso Nikita Mazepin demanda a Haas por supuesto impago de "salarios atrasados"

El piloto ruso Nikita Mazepin ha anunciado este martes que ha demandando al equipo de F贸rmula 1 Haas por "salarios atrasados" que, seg煤n 茅l, la escuder铆a debe pagarle en la temporada 2022.

"Cuando se rescindi贸 el contrato, Haas ten铆a un salario atrasado conmigo para 2022. Y todav铆a no me lo han pagado", afirm贸 Mazepin a RBC, que insisti贸 en que "no se cumplieron las obligaciones contractuales". "No he visto mi dinero, as铆 que iremos a los tribunales", asever贸.

El piloto ruso fue despedido por Haas antes del inicio de la temporada de 2022 y despu茅s de la invasi贸n rusa sobre Ucrania, siendo reemplazado por Kevin Magnussen. El conflicto tambi茅n provoc贸 la cancelaci贸n del Gran Premio de Rusia en Sochi.

Adem谩s, Haas anul贸 su contrato de patrocinador principal con la empresa rusa Uralkali, propiedad del padre de Mazepin. El piloto insisti贸 en que se ignor贸 su deseo de seguir compitiendo al aceptar las normas de la FIA para los pilotos rusos y ha alegado que solo se enter贸 de su despido a trav茅s del comunicado de prensa del equipo. As铆, afirm贸 que ahora est谩 listo para llevar a la escuder铆a a los tribunales, aunque dej贸 en claro que esto ser铆a un "asunto personal" y no relacionado con Uralkali.

"Ten铆amos dos contratos independientes. Y romper el acuerdo con el patrocinador principal no tuvo un impacto directo en mi futuro en el equipo", concluy贸.