El piloto suizo Noah Dettwiler sigue "estable pero crítico" tras varias cirugías

BARCELONA, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto suizo de Moto3 Noah Dettwiler, del equipo CIP Green Power, continúa en estado "estable pero crítico" tras haber sido sometido a varias cirugías en las últimas horas, según informó este lunes su equipo después del grave accidente sufrido el domingo durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia.

"El piloto ha sido sometido a varias operaciones en las últimas horas, que han ido bien. Según los médicos, su condición es estable pero aún crítica", comunicó el equipo en una nota oficial, en la que agradeció el apoyo recibido y pidió respeto a la privacidad del piloto y su familia.

Dettwiler, de apenas 20 años, sufrió un fuerte impacto en el circuito de Sepang al ser golpeado por el español y vigente campeón de Moto3, José Antonio Rueda, cuando ambos se encontraban en la vuelta previa a la salida. El suizo fue trasladado de inmediato a un hospital de Kuala Lumpur, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

El equipo CIP Green Power, junto a la familia Dettwiler y el expiloto suizo y director del equipo, Thomas Lüthi, han reiterado su agradecimiento por "el increíble apoyo y los mensajes" recibidos desde el 'paddock' y el entorno del Mundial.