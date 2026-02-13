El pingüino de Humboldt, declarado monumento natural por Chile

La declaratoria fue anunciada por el Ministerio del Medio Ambiente a través de sus redes sociales, destacando que contó con una participación ciudadana récord.

Fueron 9.000 observaciones de distintas organizaciones y ciudadanos que se hicieron llegar al consejo en apoyo o rechazo, para que este adoptara la decisión.

“Avanzamos en la protección de nuestro patrimonio natural!”, destacó el ministerio. Esta es una especie emblemática de la corriente de Humboldt del océano Pacífico y la mayor parte de su población reproductiva se concentra en Chile.

Las principales colonias reproductivas de Chile son las islas Pan de Azúcar y Chañaral en la Región de Atacama; islas Choros, Tilgo y los islotes Pájaros en la Región de Coquimbo, y la isla de Cachagua en la Región de Valparaíso, según detalla el diario La Tercera. (ANSA).