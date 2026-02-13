El pingüino de Humboldt, declarado monumento natural por Chile
La mayor parte de sus colonias reproductivas están en islas de este país
La declaratoria fue anunciada por el Ministerio del Medio Ambiente a través de sus redes sociales, destacando que contó con una participación ciudadana récord.
Fueron 9.000 observaciones de distintas organizaciones y ciudadanos que se hicieron llegar al consejo en apoyo o rechazo, para que este adoptara la decisión.
“Avanzamos en la protección de nuestro patrimonio natural!”, destacó el ministerio. Esta es una especie emblemática de la corriente de Humboldt del océano Pacífico y la mayor parte de su población reproductiva se concentra en Chile.
Las principales colonias reproductivas de Chile son las islas Pan de Azúcar y Chañaral en la Región de Atacama; islas Choros, Tilgo y los islotes Pájaros en la Región de Coquimbo, y la isla de Cachagua en la Región de Valparaíso, según detalla el diario La Tercera. (ANSA).