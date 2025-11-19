El "Piojo" Herrera dejará Costa Rica tras quedar fuera del Mundial

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció este martes su intención de dejar su cargo tras no lograr clasificar al Mundial de Norteamérica-2026.

"Seguramente estaremos en días de estos tranquilos para sentarnos y finiquitar esto", señaló Herrera, tras ser preguntado si dejará su cargo de seleccionador.

Costa Rica empató este martes de local con Honduras, un resultado que supuso la eliminación de ambas selecciones al Mundial del próximo año.

"Estoy apesadumbrado, la verdad que no me había encontrado nunca en mi carrera en esta situación desafortunada, se intentó y no se pudo", agregó.

Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6) terminó tercera del Grupo C del clasificatorio de Concacaf, tras Haití y Honduras.

Los dirigidos por el "Piojo" Herrera solo quedaron por encima de Nicaragua, el único equipo al que pudieron ganar.

"No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo" por estar en el Mundial, "pero hoy desafortunadamente se borraron", indicó Herrera, muy criticado por la afición y una parte de la prensa costarricense.

"Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia y todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado", añadió Herrera, visiblemente afectado.

bur-jjr/mas