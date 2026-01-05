El plan B de Eagles fracasa con derrota 24-17 ante Commanders y pierden opción al No. 2 de la NFC

FILADELFIA (AP) — El plan de respaldo de los Eagles fracasó, y los campeones del Super Bowl comenzarán la defensa del título en la postemporada como el tercer sembrado en la Conferencia Nacional.

Con Jalen Hurts, Saquon Barkley y la mayoría de los titulares clave de los Eagles descansando incluso con la clasificación para los playoffs en juego, los Commanders de Washington obtuvieron touchdowns de pase y carrera en el último cuarto de Josh Johnson para vencer 24-17 a Filadelfia el domingo.

Los campeones de División Este la NFC, los Eagles (11-6), abrirán los playoffs en casa el próximo fin de semana contra San Francisco.

Los Eagles necesitaban ayuda para obtener el segundo sembrado. Tenían que vencer a los Commanders y Detroit necesitaba ganar en Chicago. Efectivamente, los Lions vencieron a los Bears 19-16 para añadir más dolor a la derrota de los Eagles.

Con Jayden Daniels fuera de juego y Marcus Mariota lidiando con una lesión en la pierna, los Commanders (5-12) comenzaron con Johnson, su tercer quarterback de 39 años. Johnson llevó a los Commanders a descontar un déficit de 17-10 con un pase de touchdown de dos yardas a John Bates y luego anotó en una carrera de una yarda con 2:32 por jugar.

Incluso con la segunda posición de la Nacional en juego y la posibilidad de dos juegos de playoffs en casa que vendrían con él, el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, decidió sentar a sus titulares.

"No es una garantía que podamos obtener el segundo sembrado, pero puedo descansar a los titulares", indicó Sirianni antes del juego.

Hurts, Barkley, el receptor abierto A.J. Brown y el ala cerrada Dallas Goedert no jugaron.

Los Eagles tuvieron que mirar y apoyar —a los Lions, también— como todos los demás.

Los Commanders, también jugando con suplentes en una temporada para el olvido un año después de enfrentar a los Eagles en el Juego de Campeonato de la NFC, se negaron a rendirse y retorcieron los estómagos de los fanáticos de los Eagles —y los prepararon para encender la radio de debate esta semana.

McKee había impresionado en acción limitada como suplente de Hurts en las últimas dos temporadas, pero hizo poco para mejorar su posición en el final.

Completó 21 de 40 pases para 241 yardas con una intercepción y fue capturado en la última serie ofensiva.

1.000 yardas para DeVonta Smith

Smith fue uno de los jugadores habituales de los Eagles que jugó, y superó las 1.000 yardas de recepción por tercera vez en su carrera.

Smith entró al juego a 44 yardas de alcanzar las 1.000 y superó esa marca antes del final del primer cuarto. Tuvo tres recepciones para 52 yardas —incluyendo una de 27 yardas en su última recepción que le dio un total de 1.008 yardas, el más alto del equipo. Smith fue retirado inmediatamente del juego.

