El plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental

Para resolver el conflicto de Sáhara Occidental, que opone desde 1975 a los independentistas saharauis con Marruecos, éste último propone un plan de autonomía del disputado territorio, pero en el marco de su soberanía y la "unidad nacional".

"La Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región de Sáhara" fue presentada por Marruecos el 11 de abril de 2007 para responder a los llamados del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de una "solución política definitiva".

El Consejo de Seguridad de la ONU apoyó el viernes el plan marroquí, que considera la solución "más viable" para el último territorio africano con un estatus poscolonial sin definir.

Antes de esta validación, Naciones Unidas había instado a las partes en conflicto a reanudar las negociaciones "sin condiciones previas" para alcanzar una "solución política".

El Frente Polisario, apoyado por Argelia, había rechazado el plan y exigido un referendo sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.

En los últimos años, Rabat logró sumar a varios países occidentales a su causa -entre ellos Francia, España y Reino Unido-, luego de que Estados Unidos reconociera en 2020 su soberanía sobre este territorio en disputa a cambio de la normalización de sus relaciones diplomáticas con Israel.

Marruecos considera que el Sáhara Occidental, al que designa como sus "provincias del sur", era parte integrante de su territorio antes de que fuera colonizado por España y que su "marroquinidad" no es negociable.

- "Diálogo" -

Según el plan de autonomía, el Estado marroquí conservaría su soberanía en este vasto territorio desértico que bordea la costa atlántica, del que controla de facto el 80%, pero trasladaría una parte de sus competencias administrativas, legislativas y judiciales a la población local, que administraría "democráticamente" sus asuntos.

La "región autónoma de Sáhara" estaría dotada de un gobierno y de su jefe, un Parlamento (compuesto de representantes de las diferentes tribus saharauis y miembros elegidos por sufragio universal directo) y de jurisdicciones propias, encabezadas por un Tribunal superior.

"El gobierno, el Parlamento y las jurisdicciones saharauis deberán reglamentar, legislar y juzgar de conformidad con el estatuto de autonomía de la región y la Constitución del reino", precisa el texto.

La región autónoma vigilaría el presupuesto y la fiscalidad local (impuestos, tasas y contribuciones territoriales) para financiar el desarrollo del territorio, rico en fosfatos y aguas con abundante pescado.

El Estado conservaría la bandera y la moneda, las relaciones exteriores, la seguridad y la defensa.

Este plan busca "crear las condiciones de un proceso de diálogo y de negociaciones que lleven a una solución política mutuamente aceptable", según Marruecos.

En caso de acuerdo, Marruecos no descarta una "libre consulta referendaria de la población involucrada" y promete una "amnistía general" tras el desarme y la desmovilización de los combatientes del Polisario.

El Frente Polisario ya rechazó este plan y pide desde hace décadas un referéndum de autodeterminación bajo patrocinio de la ONU, previsto cuando se firmó en 1991 un cese del fuego que nunca se concretó.

La semana pasada, el Frente Polisario se mostró dispuesto a aceptar el plan de autonomía, pero solo si la población saharaui lo ratificaba mediante un referendo.

