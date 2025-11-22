El plan de EE. UU. para Ucrania necesita "trabajo adicional", declaran líderes occidentales

El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania "es una base que requerirá trabajo adicional", afirmaron el sábado los líderes occidentales reunidos en Sudáfrica para la cumbre del G20.

"Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques", declararon en un comunicado conjunto.

El texto fue firmado por los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Noruega y de la Unión Europea, así como por los primeros ministros de Canadá y Japón.

Se emitió tras una reunión urgente al margen de la cumbre del G20 en Johanesburgo, en respuesta al plan estadounidense impulsado por el presidente Donald Trump, quien boicoteó la reunión en Sudáfrica.

Los líderes afirmaron "dar la bienvenida a los esfuerzos continuos de Estados Unidos para llevar la paz a Ucrania" y consideraron que el plan estadounidense de 28 puntos "incluye elementos importantes" hacia ese objetivo.

"Creemos que el borrador es una base que requerirá trabajo adicional", señaló el comunicado.

Se enfatizó que "la implementación de elementos relacionados con la Unión Europea y con la OTAN requeriría el consentimiento de los miembros de la UE y de la OTAN, respectivamente".

"Estamos listos para comprometernos a fin de garantizar que una futura paz sea sostenible", subrayaron.

ub/rmb/mab/pc