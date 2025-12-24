El plan de EEUU para Ucrania no le exige que renuncie formalmente a integrar la OTAN, dice Zelenski

El presidente Volodimir Zelenski aseguró que la nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia no exige a Ucrania renunciar formalmente a integrar la OTAN, lo cual era una exigencia mayúscula de Moscú.

"Será la OTAN quien decida si desea o no acoger a Ucrania entre sus miembros. Y nuestra decisión está tomada. Hemos renunciado a modificar la Constitución ucraniana para escribir en ella que el país no se unirá a la OTAN", indicó Zelenski en declaraciones difundidas este miércoles, refiriéndose a una versión anterior, redactada por Washington, que exigía de Kiev el compromiso jurídico de no aspirar a integrar la alianza atlántica.