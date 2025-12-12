El plan de Estados Unidos contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra ruso-ucraniana contempla la adhesión de Kiev a la Unión Europea (UE) a partir de enero de 2027, indicó este viernes una fuente familiarizada con el asunto a AFP.

El proceso de adhesión a la UE suele llevar años y requiere el voto unánime de los 27 miembros del bloque. Pero algunos países como Hungría se han opuesto sistemáticamente a que la exrepública soviética sea parte del club comunitario.

La idea de una adhesión rápida está incluida en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El proyecto de Washington supondría, además, la cesión de territorios ucranianos a Rusia, y ha desatado un frenesí diplomático en Europa en las últimas semanas.

"Está estipulado, pero es un tema de negociación, y los estadounidenses están a favor", declaró el funcionario a AFP bajo condición de anonimato.

Washington tiene la influencia necesaria para convencer a los dirigentes que se oponen a la adhesión de Ucrania a que cambien su postura, declaró el jueves el presidente Volodimir Zelenski.

"Estados Unidos puede tomar medidas para desbloquear nuestro camino hacia la Unión Europea", afirmó en una rueda de prensa, y añadió que "el presidente estadounidense dispone de diversas palancas de influencia y esto tendrá un efecto sobre quienes actualmente bloquean a Ucrania".

Kiev lleva tiempo luchando por entrar en la UE y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la revolución proeuropea de 2014. Pero el país aún muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque.

Un proceso largo

Tras una gira diplomática por Europa la semana pasada, Zelenski viajará el lunes a Berlín para mantener más conversaciones sobre el plan estadounidense.

El mandatario ucraniano será recibido por el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz y otros dirigentes europeos estarán presentes, según confirmó su portavoz.

Moscú indicó este viernes que sospechaba de los esfuerzos por modificar el plan estadounidense, al que ha mostrado en gran medida su respaldo.

"Tenemos la impresión de que esta versión, que se está presentando para su debate, empeorará", declaró Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, al diario económico Kommersant.

"Será un proceso largo", añadió, y detalló que Moscú vio una versión actualizada del plan desde las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner la semana pasada.

Zelenski afirmó el jueves que Washington solo quiere que Ucrania, y no Rusia, retire sus tropas de partes de la región oriental de Donetsk, donde se crearía una "zona económica libre" desmilitarizada.