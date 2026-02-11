El plan de Israel en Cisjordania acelera el "despojo" de los palestinos, lamenta la ONU

Los proyectos de Israel tendientes a reforzar su control en Cisjordania ocupada, que abren la vía a una nueva expansión de las colonias, significan un paso hacia el refuerzo de la anexión ilegal, lamentó el miércoles el alto responsable de derechos humanos de la ONU.

Las nuevas medidas israelíes para Cisjordania, anunciadas este fin de semana y denunciadas a nivel internacional, pueden, según analistas, acelerar la anexión del territorio ocupado, facilitar la compra de tierras por los colonos y desplazar a la población palestina hacia los enclaves urbanos.

"Si esas decisiones se aplican, acelerarán sin ninguna duda el despojo de los palestinos y su traslado forzado, y llevarán a la creación de nuevas colonias israelíes ilegales", declaró Volker Türk en un comunicado.

"Es un nuevo paso de las autoridades israelíes para hacer imposible un Estado palestino viable, en violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", denunció.

El presidente palestino Mahmud Abás reclamó el miércoles en Oslo una "reacción resuelta" de Estados Unidos y de la comunidad internacional tras el aval dado por el gabinete de seguridad israelí a las medidas.

Abás dijo que habló con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre sobre esta decisión así como sobre la violencia de los colonos israelíes y el congelamiento por Israel de "4.000 millones de dólares" destinados al pueblo palestino.

"Esas violaciones graves exigen una respuesta resuelta de parte de la administración estadounidense y de la comunidad internacional pues obstaculizan los esfuerzos del presidente Trump y constituyen una violación del derecho internacional", dijo a la prensa.

Las nuevas medidas facilitan la compra de tierras por los colonos israelíes, al abrogar una ley de hace varias décadas que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Esas medidas refuerzan también el control de Israel en algunas partes de Cisjordania donde la Autoridad palestina, con sede en Ramala, ejerce el poder.

Las nuevas medidas facilitan también que Israel administre dos importantes sitios religiosos del sur de Cisjordania, la Bóveda de los Patriarcas, lugar santo para los tres monoteísmos en Hebrón, y la Tumba de Raquel en Belén.