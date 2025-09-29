El plan de paz de EE.UU. para Gaza propone el fin de la guerra y la devolución de los rehenes
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 29 sep (Reuters) -
Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamás y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo.
Si ambas partes aceptan la propuesta "la guerra terminará inmediatamente", según el plan.
Las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para preparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el plan.
(Reporte de Steve Holland y Jasper Ward; edición en español de Javier López de Lérida)
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández
- 3
Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder
- 4
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta