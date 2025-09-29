El plan de paz de EE.UU. para Gaza propone el fin de la guerra y la devolución de los rehenes

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) -

Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamás y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo.

Si ambas partes aceptan la propuesta "la guerra terminará inmediatamente", según el plan.

Las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para preparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el plan.

(Reporte de Steve Holland y Jasper Ward; edición en español de Javier López de Lérida)