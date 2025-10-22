El plan de tregua en Gaza es insuficiente frente al "genocidio", dice relatora de la ONU

La relatora de la ONU Francesca Albanese criticó este miércoles el acuerdo de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que esta experta califica como un "genocidio" del pueblo palestino.

Una frágil tregua rige actualmente en la Franja de Gaza, resultado de un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra y también incluye la liberación de los rehenes así como la futura reconstrucción del devastado territorio palestino.

El plan es "absolutamente inadecuado y no cumple con el derecho internacional", afirmó Albanese, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados.

Es necesario comprometerse a "poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización", declaró Albanese a los periodistas desde Sudáfrica.

Las tropas israelíes actualmente controlan la mitad de este territorio palestino.

"No es una guerra, es un genocidio en el que existe la determinación de destruir a un pueblo como tal", afirmó Albanese, que tiene un mandato de la ONU, pero no habla en su nombre.

Expertos de la ONU y varios grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

Israel niega estas acusaciones que afirma que son "distorsionadas y falsas" y señala que están cargadas de antisemitismo.

Sudáfrica presentó una demanda por acusaciones de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

Albanese, sujeta a sanciones estadounidenses desde julio por sus críticas abiertas a Israel, presentará un informe a la ONU en los próximos días.

"Estados Unidos e Israel no solo están liderando el genocidio en Gaza", alertó Albanese.

"Están provocando la erosión y el colapso del sistema multilateral, amenazando a todos los que intentan promover la justicia y la rendición de cuentas", denunció, al mencionar a cuatro jueces de la CIJ que también están sujetos a sanciones estadounidenses.

Las nuevas discusiones de los últimos meses sobre una solución de dos Estados al conflicto han sido "una pretensión de hacer algo, cuando lo urgente era debatir (...) cómo detener el genocidio", afirmó.

La abogada italiana dijo que los Estados miembros de la ONU deberían desvincularse de Israel porque están "obligados a no ayudar ni asistir a un Estado que comete actos ilícitos".

Aquellos "que aún mantienen vínculos con Israel, diplomáticos, pero especialmente económicos, políticos y militares, son todos responsables en cierta medida", acusó.

br/sag/an