El plan de Trump para Gaza respaldado por la ONU traerá "paz y prosperidad", estima Israel
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando que traerá "paz y prosperidad", luego de que fuera respaldado el día anterior por el Consejo de Seguridad de la ONU.
"Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza", escribió el equipo de Netanyahu en la red social X.
"Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región", añadió.
