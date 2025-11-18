LA NACION

El plan de Trump para Gaza respaldado por la ONU traerá "paz y prosperidad", estima Israel

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que traerá "paz y prosperidad", luego de que fuera respaldado el día anterior.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando que traerá "paz y prosperidad", luego de que fuera respaldado el día anterior por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza", escribió el equipo de Netanyahu en la red social X.

"Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región", añadió.

