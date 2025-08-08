El plan israelí para Gaza "debe tener consecuencias para las relaciones", dice presidente de la UE
BRUSELAS, 8 ago (Reuters) - La decisión de Israel de tomar Gaza "debe tener consecuencias para las relaciones UE-Israel", dijo el viernes el presidente del Consejo del bloque, Antonio Costa, quien añadió que el Consejo evaluará esta cuestión e instó al Gobierno israelí a reconsiderarla.
"No solo (la decisión) viola el acuerdo con la UE anunciado por la Alta Representante el 19 de julio, sino que también socava principios fundamentales del derecho internacional y valores universales", añadió Costa, que preside el Consejo Europeo que representa a los Estados miembros de la UE, en una publicación en X. (Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición en español de Javier López de Lérida)
