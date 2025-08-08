El plan israelí para tomar la ciudad de Gaza debe detenerse de inmediato, según la ONU

LONDRES, 8 ago (Reuters) -

El plan del Gobierno israelí de tomar Gaza militarmente a gran escala causará más muertes y sufrimiento y debe detenerse de inmediato, dijo el viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El plan es contrario a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, a la realización de la solución acordada de dos Estados y al derecho de los palestinos a la autodeterminación, dijo Turk en un comunicado.

El gabinete político y de seguridad de Israel aprobó a primera hora del viernes un plan, mientras el país amplía sus operaciones militares a pesar de la intensificación de las críticas dentro y fuera del país por la devastadora guerra de casi dos años.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel tenía la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza.

"Según todas las pruebas disponibles hasta la fecha, esta nueva escalada provocará más desplazamientos forzosos masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces", dijo Turk.

"En lugar de intensificar esta guerra, el Gobierno israelí debe poner todos sus esfuerzos en salvar las vidas de los civiles de Gaza permitiendo el flujo total y sin restricciones de la ayuda humanitaria.