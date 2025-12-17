El plantel del Flamengo se rinde ante el PSG: "Es el mejor equipo del mundo"

Los jugadores del Flamengo se rindieron este miércoles ante la superioridad del París Saint-Germain, tras perder 2-1 en los penales la final de la Copa Intercontinental frente al campeón de Europa, después de un empate 1-1.

Se mostraron a la vez "orgullosos" por una temporada en la que el equipo de Rio de Janeiro ganó la liga de Brasil y la Copa Libertadores.

"Es el mejor equipo del mundo", comentó en declaraciones a Globo Esporte TV el mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el 10 del Fla, refiriéndose al PSG.

"Era un juego muy difícil, enfrentamos a un equipo que era mejor que nosotros técnicamente y físicamente", analizó el volante luego del compromiso en el estadio Ahmad bin Ali, en Al-Rayyan, Catar.

"Fuimos atrás en el marcador y conseguimos empatar, pero nos faltó un poquito de piernas para completar la remontada y, después, en los penales no pudimos", agregó.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia marcó en el minuto 38 el gol de los parisinos y el internacional italiano de origen brasileño Jorginho, de penal, igualó en el 62.

El arquero de los cariocas, el argentino Agustín Rossi, hizo mea culpa por un error al salir a cortar un centro raso que permitió anotar a Kvaratskhelia.

"Fue una bola muy rápida (...). Se me fue entre la punta de los dedos y acabó quedando para el gol", lamentó en un contacto con la televisora brasileña.

Rossi destacó que el Flamengo "luchó mucho" en la Intercontinental, torneo en el que previamente venció al Cruz Azul mexicano por 2-1 y al Pyramids egipcio 2-0.

"En la final, solo un equipo puede ganar (...), pero hicimos un año increíble y no podemos dejar de recordar eso", expresó.

En la misma línea se expresó Jorginho: "no tengo otra palabra que no sea orgullo".

"Hicimos una temporada brillante y nos vamos de acá con la cabeza en alto", apuntó, a su vez, el atacante Bruno Henrique.