El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este jueves

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de Inocsa sobre el 37,97% del Grupo Catalana Occidente (GCO) arranca este jueves, 30 de octubre, y finalizará el próximo 28 de noviembre, ambos incluidos, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Inocsa posee el 62,03% del capital social del Grupo Catalana Occidente y la OPA se dirige al 37,97% de las acciones que no son aún de su propiedad.

La CNMV autorizó este miércoles la operación, que fue presentada el 28 de abril y admitida a trámite el pasado 16 de mayo.

El organismo supervisor ha dado luz verde a la OPA "al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo y sus anexos, tras las últimas modificaciones del 24 de octubre".

La oferta se dirige al 100% del capital social de GCO, compuesto por 120.000.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyéndose acciones representativas del 62,03% de su capital, del grupo oferente e inmovilizadas.

En consecuencia, se extiende de modo efectivo a la adquisición de 45.558.958 acciones del grupo, representativas del 37,97% de su capital social, con una contraprestación de 49,75 euros por acción en efectivo o, alternativamente, el canje de una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO para un máximo de 8.000.000 acciones de la sociedad afectada.