LA NACION

El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este jueves

El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este jueves

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este jueves
El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este juevesSeth Wenig - AP

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de Inocsa sobre el 37,97% del Grupo Catalana Occidente (GCO) arranca este jueves, 30 de octubre, y finalizará el próximo 28 de noviembre, ambos incluidos, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Inocsa posee el 62,03% del capital social del Grupo Catalana Occidente y la OPA se dirige al 37,97% de las acciones que no son aún de su propiedad.

La CNMV autorizó este miércoles la operación, que fue presentada el 28 de abril y admitida a trámite el pasado 16 de mayo.

El organismo supervisor ha dado luz verde a la OPA "al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo y sus anexos, tras las últimas modificaciones del 24 de octubre".

La oferta se dirige al 100% del capital social de GCO, compuesto por 120.000.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyéndose acciones representativas del 62,03% de su capital, del grupo oferente e inmovilizadas.

En consecuencia, se extiende de modo efectivo a la adquisición de 45.558.958 acciones del grupo, representativas del 37,97% de su capital social, con una contraprestación de 49,75 euros por acción en efectivo o, alternativamente, el canje de una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO para un máximo de 8.000.000 acciones de la sociedad afectada.

LA NACION
Más leídas
  1. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 29 de octubre?
    1

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre

  2. Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
    2

    Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie

  3. La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el caso YPF
    3

    La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF

  4. La Justicia ordenó ampliar la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
    4

    La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió

Cargando banners ...