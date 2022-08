El PMA incrementa su asistencia en el Cuerno de África, donde 22 millones atraviesan inseguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha anunciado que ampliará sus programas de asistencia en la región del Cuerno de África, donde 22 millones de personas atraviesan problemas para acceder a los alimentos debido en parte a la sequía que ha asolado Kenia, Etiopía y Somalia, donde nueve millones de personas más desde principios de año se encuentran con graves problemas para comer.

Este anuncio tiene lugar tras la visita a Somalia del director ejecutivo del PMA, David Beasley. Allí, más de siete millones de personas, cerca de la mitad de la población, padecen inseguridad alimentaria aguda y 213.000 ya enfrentan condiciones similares a la hambruna.

El PMA ha puesto en marcha una operación para triplicar el número de receptores de asistencia alimentaria en la zona de Baardheere, que alberga a decenas de miles de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la sequía y el conflicto.

En todo el Cuerno de África, donde se espera que la sequía continúe en los próximos meses, el PMA ha centrado los fondos disponibles, incluidos los de emergencia críticos de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la agencia de desarrollo de Estados Unidos, la USAID, en aumentar la asistencia para salvar vidas en las áreas más afectadas por la sequía y alcanzar a 8,5 millones de personas en toda la región, frente a los 6,3 millones de principios de año.

A principios de año, el PMA advirtió de que 13 millones de personas en el Cuerno de África se enfrentaban a una inseguridad alimentaria aguda debido a la sequía. A mediados de año, con la cuarta ausencia consecutiva de lluvias, esa cifra aumentó a 20 millones. Ahora, se proyecta que el número aumente nuevamente a por lo menos 22 millones para septiembre.

El PMA recuerda que la sequía de 2016 y 2017 en la región no acabó en catástrofe gracias a la respuesta urgente que, teme, no se vuelva a repetir. "El PMA está haciendo todo lo posible para ayudar a los más necesitados pero, dado que no se vislumbra el fin de esta sequía, hacen falta urgentemente unos 418 millones de euros durante los próximos seis meses" para paliar estas necesidades, concluye el comunicado de la organización.