El PMA suspende sus operaciones en el estado sudanés de Darfur del Norte tras el saqueo de sus almacenes

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas se ha visto obligado a suspender temporalmente sus operaciones en el estado de Darfur del Norte, en Sudán, como consecuencia de dos noches de saqueos en sus almacenes, de los que fueron sustraídas más de 5.000 toneladas de alimentos y todo el equipo.

"No queda nada m√°s que polvo", ha lamentado a Radio France Internationale la directora en funciones del proyecto, Marianne Ward.

Dada la situación, "sin seguridad no podemos operar y la comunidad en su conjunto no puede funcionar", ha anunciado Ward, quien de momento no tiene información sobre los responsables de los saqueos.

"No sabemos qui√©n hizo esto. El curso de los acontecimientos no nos queda claro, pero cierto es que la situaci√≥n en la regi√≥n es dif√≠cil desde hace alg√ļn tiempo", ha manifestado.

"Otra cosa que estamos pidiendo a las autoridades es que nos ayuden a encontrar algunas de nuestras existencias de alimentos porque las pondr√°n a la venta, por lo que les pedimos su ayuda para recuperarlas", agrega.

La región de Darfur ha sido escenario de un repunte de las tensiones intercomunitarias a pesar del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020 con varios grupos rebeldes, que intenta poner fin a los combates que estallaron en 2003, que han dejado al menos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados.

La responsable del PMA espera que después de una evaluación logística, la organización pueda reanudar sus operaciones en febrero.