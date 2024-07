El pmi industrial de china pone de manifiesto las debilidades de su economía exportadora

Por Joe Cash

PEKÍN, 31 jul (Reuters) - La actividad manufacturera de China cayó en julio a su nivel más bajo en cinco meses, debido a que las fábricas tuvieron que hacer frente a la caída de los nuevos pedidos y a los bajos precios, según mostró el miércoles una encuesta oficial, lo que apunta a un segundo semestre difícil para el país. El índice de gestores de compras (PMI) de la Oficina Nacional de Estadísticas se contrajo por tercer mes consecutivo y se situó en 49,4 desde los 49,5 de junio, por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción, pero justo por delante de la previsión media de 49,3 según un sondeo de Reuters. La confianza sigue siendo escasa entre los fabricantes, ya que la demanda interna está cada vez más asediada y las presiones externas derivadas de la tensión comerciales se ciernen sobre la economía china, de 18,6 billones de dólares, que creció más despacio de lo previsto en el segundo trimestre. Tanto el subíndice de nuevos pedidos como el de nuevos pedidos de exportación se contrajeron por tercer mes consecutivo en julio, mientras que el empleo y los precios de fábrica se mantuvieron firmemente en territorio negativo. "El único resquicio de esperanza es que la reciente pérdida de impulso parece haber hecho que los responsables se tomen más en serio la idea de subir el engranaje de las políticas de apoyo a corto plazo", dijo Gary Ng, economista adjunto de Capital Economics, y añadió que "debería apuntalar una recuperación de la actividad en los próximos meses". El martes, los dirigentes chinos señalaron que pondrían en marcha nuevos estímulos destinados a aumentar los ingresos de los residentes para incitar a los grupos de renta baja y media a gastar y expandir la demanda interna, pero se abstuvieron de anunciar medidas concretas. Los consumidores han recortado el gasto en artículos caros y se han alejado de los productos de alto precio. Las ventas de automóviles, el mayor componente de las ventas minoristas de China, cayeron por tercer mes consecutivo en junio. Starbucks , que cuenta con miles de tiendas en su segundo mayor mercado, registró una caída del 14% en sus ventas trimestrales en China, ya que los consumidores de café se decantaron por ofertas más baratas. Y aunque la mitad de los 300.000 millones de yuanes (41.400 millones de dólares) en bonos del Tesoro a muy largo plazo que el planificador estatal chino anunció la semana pasada se destinarán a apoyar un programa de canjes de consumo, se considera que esa cantidad es demasiado pequeña para impulsar de forma significativa la recuperación económica, dado que equivale a tan sólo el 0,12% de la producción económica y al 0,3% de las ventas minoristas de 2023. La depresión del consumo doméstico está estrechamente relacionada con la caída del valor de los inmuebles, que ha empobrecido a las familias, ya que el 70% de la riqueza de los hogares se encuentra en el sector inmobiliario. Los precios de la vivienda nueva cayeron en junio a su ritmo más rápido en nueve años y el subíndice de construcción del PMI creció más lentamente en julio, lo que apunta a una disminución de la demanda en un sector inmobiliario antaño poderoso. El índice oficial de gestores de compras no manufactureros (PMI), que incluye los servicios y la construcción, se ralentizó hasta 50,2 puntos en julio, frente a los 50,5 del mes anterior. Las sólidas exportaciones chinas han servido de apoyo a los directivos de las fábricas en los últimos meses y han impulsado el avance hacia el objetivo de crecimiento del Gobierno de alrededor del 5%, pero a medida que un número creciente de socios comerciales se plantea la imposición de aranceles a las importaciones, el jurado no sabe si ese impulso puede mantenerse. El subíndice de nuevos pedidos de exportación publicado el miércoles apuntaba a la debilidad de la demanda exterior de productos chinos, y el bajo rendimiento del indicador de pedidos de importación sugería que los propietarios de fábricas están comprando menos piezas para reexportarlas también como productos acabados. Los analistas se mostraron divididos en cuanto a la medida en que los responsables políticos se verían impulsados a actuar por los recientes indicadores que apuntan a un crecimiento anémico. Wang Tao, economista jefe para China y responsable de economía asiática de UBS, afirmó que podrían producirse nuevos recortes de las reservas de los bancos comerciales y una reducción de los costes de endeudamiento, pero no cree que los dirigentes políticos vayan a adoptar una nueva estrategia. "Esperamos un modesto apoyo a la política económica en lo que queda de 2024, que podría seguir en gran medida los anteriores ajustes de política económica de los últimos meses, pero sin nuevos estímulos importantes", añadió. (Reporte de Joe Cash; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters