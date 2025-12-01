El PMI manufacturero de la eurozona entra en recesión, lastrado por Alemania y Francia

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La actividad de las fábricas de la zona euro entró en territorio recesivo el pasado mes de noviembre como consecuencia de las contracciones observadas en los sectores manufactureros de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la región, que contrarrestó la expansión en el resto de países, según revela el dato del PMI manufacturero de la eurozona, elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

En concreto, el PMI manufacturero de la región del euro retrocedió en noviembre a 49,6 puntos desde los 50 del mes anterior, su peor resultado en cinco meses. Asimismo, el dato de producción del sector también empeoró en noviembre, con una lectura de 50,4 puntos, frente a los 51 del mes anterior.

Un resultado del PMI por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad, mientras que un resultado inferior a este umbral indica contracción.

Entre los ocho países de la zona euro analizados, salvo Alemania (48,2) y Francia (47,8), todos registraron lecturas positivas del PMI manufacturero en noviembre, destacando Países Bajos (51,8), España (51,5) e Italia (50,6) entre las grandes economías.

"El panorama actual de la zona euro es desalentador, ya que el sector manufacturero no logra salir del estancamiento e incluso se encamina hacia la contracción", señaló Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, quien destacó, por contra, los "rayos de esperanza" que representan, particularmente, la industria española y, en menor medida, las fábricas italianas.

"Es alentador ver que la entrada de nuevos pedidos en el sector manufacturero ha aumentado en estos dos países del sur de Europa. Esto sugiere que la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses", comentó.