El PNV cree que Sánchez no contó "nada nuevo" en el Senado y se alegra de no haber participado en "ese circo mediático"

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aportó "nada nuevo" durante la comparecencia este jueves en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', y cree que su partido hizo bien en no participar en lo que tacha de "circo mediático". La nacionalista vasca ha respondido así, en una entrevista con el programa 'Parlamento', de 'RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si le parecieron suficientes las explicaciones que dio Sánchez en la Cámara Alta. Vaquero sostiene que durante las cinco horas que estuvo compareciendo en la comisión de investigación el jefe del Ejecutivo "no contó nada nuevo que no hubiera contado hasta ese momento". "Aparte de lo que ya sabíamos, no aportó nada nuevo", ha insistido. Solo hubo "insultos" y "descalificaciones" Por eso, ha dicho que el PNV "hizo bien" en no participar en esa comparecencia que, a su juicio, fue "bastante lamentable" porque sólo hubo "insultos" y "descalificaciones" que "no aportan nada", ni a la institución, ni a la política y que los únicos que generan es "más desafección ciudadana". En sus palabras, fue "un circo mediático". A principios de semana, los nacionalistas vascos se decantaron por no asistir a la comparecencia de Sánchez alegando que este foro solo busca la "confrontación" con el adversario político y la "continua repercusión mediática". De hecho, no han acudido a ninguna comparecencia en este foro del Senado. Además, recuerdan que la investigación parlamentaria abierta en el Senado está abordando un asunto que "ya está judicializado" y que, bajo su punto de vista, debe seguir esa vía.