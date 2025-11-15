El poder judicial de Irán aboga por una mayor firmeza contra las "anomalías sociales"

El jefe del poder judicial en Irán, Qolam Hosein Mohseni Eyei, exigió a su institución más firmeza contra las "anomalías sociales", informaron los medios locales, en un país donde cada vez se respeta menos la obligación de llevar velo.

En virtud de las normas impuestas tras la Revolución Islámica de 1979, todas las mujeres de Irán deben cubrirse el cabello con un velo (hiyab) en público y llevar ropa sobria y holgada.

Pero en las grandes ciudades, especialmente en Teherán, muchas mujeres salen ahora abiertamente sin velo y llevan jeans y zapatos deportivos. Algunas incluso eligen escotes o prendas ligeras que dejan ver el ombligo, atuendos inimaginables en Irán hace solo unos meses.

“He ordenado al fiscal general y a todos los fiscales del país que pidan a los servicios de seguridad y a la policía que identifiquen (...) las anomalías sociales”, declaró Qolam Hosein Mohseni Eyei, acusando a estas nuevas tendencias en Irán de estar "organizadas" deliberadamente por "influencias extranjeras" en "una guerra de infiltración".

“Una de las manifestaciones de los esfuerzos del enemigo reside en la cuestión de la desnudez y el incumplimiento del hiyab”, añadió Eyei, citado el viernes por el diario Etemad y la agencia Fars.

El término desnudez suele referirse a prendas consideradas inapropiadas.

Este fenómeno se ha hecho más visible en Irán desde las protestas que siguieron a la muerte en prisión de Mahsa Amini en septiembre de 2022. La joven fue detenida por la policía de la moral por supuestamente infringir el código de vestimenta.

“No podemos imponer a las mujeres el uso del hiyab”, declaró el mes pasado la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.

La administración del presidente Masud Pezeshkian se negó el año pasado a promulgar una ley que preveía endurecer drásticamente las penas contra las mujeres que no llevaran velo.

