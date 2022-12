El polaco Kamil Majchrzak da positivo en un control antidopaje

El tenista polaco Kamil Majchrzak, actual n√ļmero 77 del ranking ATP, ha anunciado que dio positivo en varios controles antidopaje durante los meses de octubre y noviembre, aunque ha asegurado que "nunca" tom√≥ de manera consciente ninguna sustancia prohibida.

"Tengo que compartir con todos vosotros noticias increíblemente tristes y difíciles. He dado positivo en controles antidopaje durante octubre y noviembre de 2022", confirmó en una publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, el deportista de 26 a√Īos insisti√≥ en que no consumi√≥ ni se administr√≥ una sustancia prohibida de manera consciente. "Nunca, nunca, he tomado a sabiendas ninguna sustancia prohibida. En este momento no tengo ni idea de lo que ha sucedido y este es el mayor shock. He comenzado la lucha m√°s dif√≠cil de mi vida: la lucha para demostrar mi inocencia y volver al deporte que amo", apunt√≥.

Majchrzak es el tercer jugador en dar positivo por una sustancia prohibida en los √ļltimos meses, despu√©s del espa√Īol Fernando Verdasco, que dio positivo por Metilfenidato por un olvido en la renovaci√≥n de la exenci√≥n m√©dica para el medicamento para tratar su TDAH; y la rumana Simona Halep, por Roxadustat.

Europa Press