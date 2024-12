El polémico candidato, Calin Georgescu, busca que Rumania sea una "potencia autosuficiente"

IZVORANI, Rumania (AP) — Sentado en su escritorio en un complejo aislado al norte de Bucarest, el favorito de cara a las elecciones presidenciales y populista de extrema derecha Calin Georgescu afirmó que las alianzas occidentales de Rumania permanecerán seguras siempre que “sirvan a la soberanía del país y nada más”.

Georgescu encabezó inesperadamente las encuestas en la primera ronda de las elecciones presidenciales rumanas el 24 de noviembre, a pesar de ser un gran desconocido, sumiendo al país miembro de la Unión Europea y la OTAN en una agitación sin precedentes. El domingo, se enfrentará a la reformista Elena Lasconi del partido Unión Salvar Rumania en una votación final.

“Me interesa que seamos una potencia soberana y autosuficiente”, dijo el candidato independiente de 62 años a The Associated Press el miércoles. “La libertad y la independencia provienen de la capacidad de financiarse uno mismo, no de ser financiado por otros”.

Su visión para el futuro de su país se basa en una serie de políticas prioritarias para Rumania en un esfuerzo por volverse autosuficiente en áreas como energía, alimentos y agua.

Otros temas clave que quiere abordar si gana la presidencia, dijo, incluyen abordar las altas tasas de pobreza, el crimen organizado y el consumo de drogas en las escuelas. “Nuestros niños están muriendo por el consumo de drogas”, dijo. “Es inimaginable”.

Georgescu también se declara partidario de Donald Trump y dice que el próximo presidente de Estados Unidos “sabe lo que quiere, ama a su gente, puso a América primero, igual que yo pongo a Rumania primero... tenemos la misma ideología”.

Su éxito ha dejado a los aliados occidentales en vilo. En el pasado, Georgescu —quien declaró cero gastos de campaña— elogió al presidente ruso Vladímir Putin como “un hombre que ama a su país” y calificó a Ucrania de “estado inventado”. Sin embargo, afirma no ser prorruso.

También ha causado controversia por describir a líderes fascistas y nacionalistas rumanos de los años 1930 y 1940 como héroes nacionales. Niega tener cualquier conexión con organizaciones extremistas y dice que las citas fueron mal representadas.

“Sólo estoy por Dios y mi país”, dijo. “Punto”.

Una vez miembro de la Alianza de Rumanía por la Unidad de los Rumanos de extrema derecha, Georgescu dejó el partido en 2022 después de que colegas lo acusaran de ser amigable con Rusia y crítico de la OTAN.

Rumania ha jugado un papel clave en la alianza militar liderada por Estados Unidos desde que Rusia invadió completamente a la vecina Ucrania hace casi tres años. Los observadores se preguntan cómo podría afectar la presidencia de Georgescu a la unidad de la OTAN.

“La OTAN es una organización defensiva, pero mientras siga siendo defensiva, todo está bien”, dijo el aspirante presidencial. “Evaluaremos y veremos qué es lo que beneficia a Rumania... Todo, sin importar qué, debe beneficiar al pueblo rumano”, refiriéndose a dos bases de la OTAN en Rumania.

Sobre la guerra en Ucrania, “es una situación muy difícil y grave”, dijo. “Y mi posición principal es una estrategia de paz. Paz con todos, sin importar quiénes sean”.

Pero Lasconi, su oponente en la segunda vuelta del domingo, ha presentado a Georgescu como una amenaza para la democracia y la seguridad nacional que no es apto para un alto cargo.

“Seamos muy claros, Calin Georgescu es un admirador abierto de Vladímir Putin. Está abiertamente en contra de la OTAN y la Unión Europea”, dijo un día después de la primera votación. ”Él está por la aislación de Rumania, a la que llama neutralidad”. También añadió que “sin la OTAN estamos a merced de Rusia”.

Sus comentarios controvertidos pasados son variados y a menudo se inclinan hacia la conspiración, como cuando cuestionó la seguridad de las vacunas o llamó al cambio climático un “engaño comercial”, o que “el feminismo es un desastre absoluto”.

Georgescu tiene un doctorado en pedología, una rama de la ciencia del suelo, y ocupó diferentes puestos en el ministerio de medio ambiente de Rumania en la década de 1990. Entre 1999 y 2012, fue representante de Rumania en el comité nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Pero permaneció como una entidad poco conocida hasta hace apenas unas semanas.

Muchos observadores atribuyeron su éxito a su cuenta de TikTok, que ahora tiene 5,8 millones de “me gusta” y 531.000 seguidores. Pero algunos expertos sospechan que su seguimiento en línea fue inflado artificialmente mientras que el principal órgano de seguridad de Rumania alegó que recibió un trato preferencial de TikTok sobre otros candidatos.

Preguntado sobre si cree que la plataforma de propiedad china TikTok puede representar una amenaza para la democracia, dijo: “La función más importante existente para promover la libertad de expresión y la libertad de expresión es las redes sociales”.

En su tiempo libre, dice que disfruta escuchando a compositores clásicos, como el compositor del siglo XIX Piotr Tchaikovsky y Wolfgang Amadeus Mozart, y es un gran fan de la cantante irlandesa Enya. Tiene cinturones negros en judo y karate y dijo que haría de la inversión en deportes una prioridad máxima “porque de otra manera, no puedes tener una nación saludable”.

La clase política de Rumania, dijo, ha “mostrado constantemente un complejo de inferioridad” hacia Occidente y se comprometió a cambiar la dinámica.

“Todo lo que hago y haré será desde un punto de vista de negociación, en el sentido de que Rumania se mantendrá erguida y no de rodillas”, afirmó.

