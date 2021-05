El Polisario desvela la propuesta del veterano Staffan de Mistura como enviado para el Sáhara Occidental

El veterano diplom√°tico sueco Staffan de Mistura, antiguo enviado de la ONU para la guerra de Siria, figura en la terna de aspirantes para ocupar el puesto vacante de la organizaci√≥n internacional en el S√°hara Occidental, seg√ļn el Frente Polisario, que se ha pronunciado a favor de esta candidatura.

El puesto permanece vacante desde que el expresidente alem√°n Horst Koehler dimiti√≥ en mayo de 2019, alegando motivos de salud. Bajo su mandato, el Gobierno de Marruecos y el Polisario, que controla la Rep√ļblica √Ārabe Saharaui Democr√°tica (RASD), retomaron los contactos, pero la situaci√≥n permanece estancada a d√≠a de hoy.

La potestad del nombramiento recae en el secretario general de la ONU, Ant√≥nio Guterres, que habr√≠a puesto sobre la mesa varios nombres en este √ļltimo a√Īo, todos ellos vetados. La ONU siempre ha defendido que buscar un sustituto a Koehler "no es tarea f√°cil" y en abril dej√≥ claro que, si no hay a√ļn un enviado, "no es por no intentarlo".

El embajador del Frente Polisario en Argelia, Abdelakader Taleb Omar, ha confirmado que el movimiento ve con buenos ojos que De Mistura sea el nuevo enviado. Seg√ļn este embajador, citado por la agencia oficial argelina, APS, el movimiento saharaui dio su visto bueno al nombramiento el 29 de abril.

Rabat, entretanto, no se ha pronunciado. "Marruecos no reacciona a las decisiones de otros, sino que act√ļa en funci√≥n de sus propios intereses", ha sentenciado una fuente diplom√°tica citada por el portal 'le360', considerado af√≠n a la Casa Real marroqu√≠.

Uno de los pocos pronunciamientos p√ļblicos salidos desde Rabat lleg√≥ en abril, cuando fuentes diplom√°ticas consultadas por la agencia oficial MAP acusaron al Polisario y a Argelia de rechazar las propuestas del exprimer ministro rumano Petre Roman y del exministro de Exteriores portugu√©s Luis Amado. Marruecos s√≠ habr√≠a aceptado ambos nombres, que el Polisario considera afines a las tesis del reino alau√≠.

Naciones Unidas, por su parte, evita valorar si De Mistura es ahora una opción factible. Fuentes de la secretaría general han asegurado a Europa Press que no comentan este tipo de informaciones, al menos hasta que haya algo oficial: "Confirmaremos el nombre cuando lo anunciemos".

