El Polisario pide a la ONU que presione a Marruecos "para que respete la legalidad internacional"

El l√≠der del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha se√Īalado a Naciones Unidas su responsabilidad en "el conflicto del S√°hara Occidental" para ejercer presi√≥n contra Marruecos y que este pa√≠s "respete la legalidad internacional".

Ghali ha afirmado durante una entrevista con la agencia de Prensa saharaui que "la verdadera amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en toda la región proviene de la política agresiva y expansionista del Estado ocupante de Marruecos".

Por lo tanto, el Polisario considera que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene una responsabilidad directa para hacer respetar sus resoluciones y que se permita a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) llevar a cabo su cometido en el territorio.

Además, ha exigido que se tomen medidas "urgentes y apropiadas" tras la "flagrante violación marroquí del acuerdo del alto el fuego" en la región de Guerguerat, en la zona de distensión pactada, en 2020.

"Despu√©s de m√°s de treinta a√Īos, qued√≥ claro que la intransigencia marroqu√≠, que se basa en la obstrucci√≥n y la dilaci√≥n, para luego pasar al rechazo absoluto de cumplir con los requisitos del Plan de Arreglo ONU-√Āfrica de 1991, est√° patrocinada y abiertamente alentada por algunas potencias dentro del Consejo de la Seguridad de la ONU", ha acusado Ghali.

No obstante, el l√≠der del Polisario ha querido reiterar su voluntad de cooperaci√≥n "en la descolonizaci√≥n de la √ļltima colonia en √Āfrica", remarcando que "no aceptar√° ninguna soluci√≥n que no incluya expresamente la garant√≠a del ejercicio del pueblo saharaui de su derecho inalienable, innegociable y que no caduca con el tiempo a la autodeterminaci√≥n y la independencia".

La antigua colonia espa√Īola del S√°hara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebraci√≥n de un refer√©ndum de autodeterminaci√≥n.

Pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria. Además, tras una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, el 14 de noviembre de 2020, el Polisario consideró el alto el fuego roto.

El √ļltimo rev√©s para los independentistas saharauis ha sido el apoyo del Gobierno espa√Īol al plan de autonom√≠a marroqu√≠ hecho p√ļblico el 18 de marzo de 2022 en una misiva dirigida al rey marroqu√≠, Mohamed VI, un cambio de postura calificado de traici√≥n por el Frente Polisario, que recuerda que Espa√Īa es a√ļn 'de iure' la potencia administradora del S√°hara Occidental.

Europa Press