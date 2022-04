El Polisario subraya que Sánchez llega a Rabat sin apoyo del Congreso y con el PSOE autoexcluido del consenso

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha celebrado la aprobación en el Congreso de una resolución en favor del referéndum de autodeterminación para el Sáhara y ha lamentado que el PSOE se haya "autoexcluido" de ese consenso para defender lo que considera un "giro radical" del presidente Pedro Sánchez.

"Este mensaje lo debe tomar en consideración el Gobierno de España cuando vaya a Marruecos --ha señalado, en alusión del viaje a Rabat del presidente--. Debe tener presente que el Congreso no le da la confianza ni la conformidad en este giro radical de la posición española".

En declaraciones a las puertas del Congreso tras la votación, Abdulah Arabi ha explicado que la aprobación de esta iniciativa impulsada por Podemos, ERC y Bildu y apoyada por el PP es "un momento muy importante" para el pueblo saharaui porque pone de manifiesto el "consenso" del Parlamento español en torno al referéndum de autodeterminación.

"Con ello se otorga la posibilidad de que el pueblo saharaui pueda decidir, mediante referéndum de autodeterminación, qué es lo que quiere ser", interpreta.

A su juicio, el texto votado es "una posición mínimos" y ha lamentado que el PSOE se haya "autoexcluido" del consenso votando en contra para "estar al lado del giro radical" del Gobierno, que en la carta de Sánchez a Mohamed VI defendía el plan marroquí de autonomía como la mejor opción.

Según ha dicho, el Polisario no tiene "nada en contra" de que España y Marruecos mantengan unas buenas relaciones, pero no a costa de sus reivindicaciones. "No vamos a aceptar que esas buenas relaciones se hagan en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui".