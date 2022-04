'El Pollo' se escuda en su extradición para no declarar sobre el Gustavo Petro y dice que no confía en la AN

Ya frenó su proceso de colaboración con otros países cuando fiscales peruanos pidieron interrogarlo sobre Odebrecht

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal se ha negado a declarar este viernes ante una juez colombiana en la Audiencia Nacional (AN) sobre la presunta financiación ilegal por parte de Venezuela al candidato presidencial de Colombia Gustavo Petro, escudándose que está inmerso en un proceso de extradición a Estados Unidos, si bien ha querido dejar claro que no confía en la AN, que ya ha autorizado su entrega a Washington, aunque permanece suspendida.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, Carvajal ha comparecido ante la juez colombiana Cristina Lombana, que ha estado acompañada por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, para responder por los supuestos lazos financieros entre Venezuela y Petro, a los que apuntó en un escrito enviado a la Audiencia Nacional en el marco de su "proceso de colaboración" con la Justicia española, conforme reveló okdiario.

No obstante, este viernes ha optado por guardar silencio, justificando esa posición en que se encuentra inmerso en un proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas.

Además, ha puesto de relieve que ha acudido obligado a esta comparecencia judicial, apostillando que no confía ni en la justicia colombiana ni en la española y, más concretamente, que no confía en la Audiencia Nacional.

Por su parte, fuentes de la oficina de Petro han destacado que el líder izquierdista había pedido que se investigaran las declaraciones que hizo en su momento Carvajal sobre el supuesto dinero que el Gobierno venezolano habría inyectado a la campaña del político colombiano en 2018.

Las mismas fuentes consideran que "la no declaración de 'El Pollo' Carvajal significaría que no hay prueba alguna en contra de Petro y que sería otra forma más (como muchas otras) de tratar de atacarlo y entorpecer su campaña a la Presidencia", donde parte como favorito, de acuerdo con los sondeos de la prensa colombiana.

Italia, perú y ahora colombia

El ex jefe de la Inteligencia venezolana inició su "proceso de colaboración" con la Audiencia Nacional tras ser detenido el pasado 9 de septiembre en un piso de Madrid donde vivía "totalmente enclaustrado", en un operativo conjunto de DEA y Policía Nacional, después de pasar casi dos años prófugo.

A raíz del testimonio y de la documentación aportada por Carvajal, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, reabrió una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que se cerró en 2016, cuando solo se apoyaba en el conocido como 'Informe PISA'.

En estos momentos, aunque la Fiscalía ha pedido volver a archivar, el instructor pretende seguir investigando para corroborar lo contado por Carvajal y los testigos protegidos que señaló, un relato que apunta a pagos del Gobierno venezolano a fundadores de Podemos como Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero.

A lo largo de estos meses, 'El Pollo' extendió su cooperación a otros países. Así, en noviembre, los fiscales de Milán Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda se desplazaron a Madrid para interrogar a Carvajal, el cual se ofreció a ayudarles en la investigación secreta que se desarrolla en Italia sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela a cambio de que le dieran asilo.

Meses después, la Fiscalía peruana se interesó igualmente por las revelaciones de 'El Pollo' acerca del dinero que el ex presidente de Perú Ollanta Humala, juzgado en su país por el caso Odebrecht, habría recibido del Gobierno venezolano. Sin embargo, según pudo saber Europa Press, Carvajal declinó hablar con los fiscales de la nación andina, frenando con ello su "proceso de colaboración".

Extradición suspendida

Carvajal está pendiente de su proceso de extradición a Estados Unidos, que se reactivó con su captura. Su entrega a Washington quedó aprobada en 2020, pero no pudo materializarse porque 'El Pollo' se fugó en noviembre de 2019, aunque su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

Después de varias idas y venidas, su extradición continúa paralizada por dos razones. En primer lugar, por la segunda petición de asilo que presentó apelando, precisamente, a esa colaboración con los tribunales españoles. Y, en segundo, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado que se suspenda cautelarmente su envío a la potencia americana en el marco de un recurso presentado allí por la defensa.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.