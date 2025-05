El popular concurso de Eurovisión encarrila la gran final del sábado

Sin sorpresas respecto a los favoritos, la segunda semifinal de Eurovisión cerró este jueves la lista de 26 países que competirán por el popular concurso de canciones. Entre ellos está Israel, cuya presencia genera controversia en medio de la guerra en Gaza.

La cantante israelí Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto, confirmó su estatus de favorita en la ciudad suiza de Basilea y aseguró su pase a la final del sábado.

Con su "New day will rise" (Un nuevo día se levantará), Raphael, que se salvó del ataque islamista escondida entre cadáveres, quiere enviar un mensaje "de esperanza y solidaridad".

"Desde que me subí al escenario, vi algunos amigos entre el público y se me encogió el corazón. Me dije: 'Disfrútalo, vives una de las experiencias más increíbles en la vida, aprovecha el presente'. Y eso hice", declaró la cantante de 24 años.

La participación de Israel en medio de la cruenta guerra de Gaza suscitó críticas y protestas propalestinas en Basilea, aunque menos ruidosas que las enormes manifestaciones organizadas en la edición pasada en la ciudad sueca de Malmo.

La segunda semifinal del popular concurso de la canción, cuya gran gala final suele reunir a entre 160 y 200 millones de televidentes, deparó pocas sorpresas.

- Finalistas definidos -

Además de Israel, el resto de favoritos como Austria o Finlandia se colocaron entre los diez países que obtuvieron este jueves su clasificación para el sábado.

El austríaco JJ interpretó "Wasted love", un tema muy personal sobre un amor no correspondido en el que mezcla agudos tonos operísticos con una base rítmica moderna.

Vestida en cuero, la finlandesa Erika Vikman demostró porque su nombre sube en las casas de apuestas esta semana con una memorable actuación de su lujuriosa "Ich Komme" que terminó con la cantante montada en un micrófono dorado suspendido en el aire.

También entraron a la final Armenia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. Fuera se quedaron Australia, República Checa, Georgia, Irlanda, Montenegro y Serbia.

El martes se determinaron otros diez finalistas, entre los que destaca el trío cómico KAJ, de origen finlandés pero representando a Suecia, con su homenaje a las saunas "Bara bada bastu".

Además, Suiza, como ganadora del año pasado y anfitriona de esta edición, y las conocidas como "Big Five" (Alemania, España Francia, Italia y Reino Unido), como principales contribuyentes del concurso, tenían acceso directo a la final.

Esta fiesta del kitsch y la brillantina genera gran entusiasmo entre sus seguidores, conocidos como "eurofans".

Entre la multitud, el austriaco Marcel Fina se mostró muy confiado en las opciones de su representante JJ. "Es una canción muy buena. Es única, es especial, eso es lo que necesitas para Eurovisión", dijo a la AFP.

El concurso del año pasado lo ganó Suiza con la canción "The code" de Nemo, un relato del camino personal del artista no binario hasta descubrir su identidad de género.

