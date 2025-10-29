El póquer que llevó a Atlético Minero a la final de la Copa Sudamericana

Cuatro ases bajo la manga: Hulk, Bernard, Dudu y Jorge Sampaoli. El Atlético Mineiro de Brasil aprovechó la oportunidad de ganar la mano para alcanzar por primera vez la final de la Copa Sudamericana, en una temporada que parecía destinada al fracaso.

"Nuestros futbolistas jugaron con mucha pasión, con mucho corazón, y la verdad que eso ilusiona", sacó pecho el técnico argentino Sampaoli en rueda de prensa, la noche del martes, tras una victoria por 3-1 en semifinales ante Independiente del Valle que valió la clasificación.

Una semana antes, brasileños y ecuatorianos habían igualado 1-1 en la altura de Quito.

Sampaoli, de 65 años, regresó al banquillo del Mineiro después del despido del icónico Cuca a finales de agosto.

Tiene al equipo en la decimotercera posición del Brasileirão, cerca de la zona de descenso y muy lejos de la pelea por el título nacional entre los gigantes Palmeiras y Flamengo.

Sin embargo, el 22 de noviembre, en Asunción, el Galo puede salvar la partida al enfrentar en la final de la Sudamericana al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús, que se definirá el jueves en Buenos Aires tras un empate 2-2 en Santiago.

Hulk, reconciliado con el gol

Guilherme Arana, Bernard y Hulk anotaron el martes los goles del Mineiro en Belo Horizonte.

Hulk, de 39 años, se arrodilló en el césped con los brazos en alto tras su diana, con alivio, luego de pasar 15 partidos sin marcar.

"Juego fútbol profesional hace casi 22 años y sé que hay altos y bajos, pero no recuerdo haber pasado tanto tiempo sin hacer un gol", celebró en declaraciones a ESPN. "Me quedo muy feliz por haber contribuido con mis compañeros para llevar a nuestro equipo a la final".

Ídolo del club tras brillar en la conquista de la liga brasileña en 2021, la primera en medio siglo, solo suma cuatro tantos en 24 partidos disputados este año en el Brasileirão, frente a 10 dianas en 2024 y 15 en 2023.

"Encontró el gol y seguramente eso le devolverá la confianza", aplaudió Sampaoli.

Bernard, un sobreviviente

Bernard formó parte del plantel del Atlético Mineiro en el mayor éxito en la historia del equipo, la Copa Libertadores de 2013, con Cuca como DT.

"Estar en el primer título de la Libertadores y ahora poder estar con la posibilidad del primer título de la Sudamericana representa mucho", comentó el atacante de 33 años.

Como Hulk, Bernard ha atravesado momentos duros.

No suma ni goles ni asistencias en este curso en el campeonato de Brasil.

Su válvula de escape ha sido la Sudamericana, con tres tantos.

“Tiene una gran calidad y nos está dando fútbol”, apuntó Sampaoli sobre Bernard, quien retornó al Mineiro el año pasado y pasó el mal trago de perder la final de la Libertadores 2024 contra el Botafogo.

Dudu de vuelta

La temporada de Dudu, de 33 años, ha estado llena de problemas.

El más serio fue una suspensión de seis partidos por hacer comentarios ofensivos contra Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, su viejo club, con el que conquistó la Libertadores en 2020 y 2021.

Con Sampaoli recupera su mejor versión.

Fue fundamental en las semifinales de la Sudamericana, con gol en la ida y par de asistencias en la vuelta.

“Era vital recuperarlo y él sacó toda su calidad a relucir”, dijo el técnico.

Sampaoli, ¿repite?

Sampaoli ya ganó la Copa Sudamericana. Alzó el trofeo con Universidad de Chile en 2011, un triunfo que lo catapultó como entrenador.

No ha sido la única gran victoria de este técnico de 65 años y brazos tatuados, pues llevó a la selección chilena a conquistar la Copa América en 2015.

No obstante, ha tenido sonoros fracasos.

Su paso por la selección de su natal Argentina terminó en una enorme frustración en el Mundial de Rusia 2018 y su última experiencia en clubes, con el Stade Rennes en Francia, duró apenas 10 partidos.

Ahora, en su segunda etapa en Belo Horizonte (2020-21), recibe elogios.

“Estoy muy agradecido con Cuca, por todo lo que construimos juntos, pero no tenía ninguna comunicación con él”, dijo hace unos días a la prensa Bernard.

“Con la llegada de Sampaoli ha sido completamente diferente (...), hay ‘feedback’, nos sentimos importantes”, celebró.

