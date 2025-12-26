El portavoz nacional de Vox: "Nosotros no nos apropiamos de los discursos del Rey ni de sus palabras"

SANTANDER, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha justificado el silencio de su formación tras el tradicional mensaje de Navidad de Felipe VI para no "apropiarse" del discurso y de las palabras del Rey. "Nosotros no nos apropiamos de los discursos del Rey ni nos apropiamos de sus palabras", ha señalado Fúster este viernes en Santander, a preguntas de los periodistas tras no haber reaccionado Vox al mensaje del monarca y al ser cuestionado acerca de si en la formación que lidera Santiago Abascal se han sentido "interpelados" por las palabras del jefe del Estado, que se refirió en su mensaje a los extremismos. "Yo creo que la Corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España, es el símbolo de la unidad, sobre todo del futuro de la patria. Nosotros no nos apropiamos de los discursos de Rey ni nos apropiamos de sus palabras", ha comentado Fúster. El portavoz nacional de Vox ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios, a los que ha atendido tras una manifestación del sector primario por las calles de Santander, convocada por UNASPI a nivel nacional. PP Y PSOE APOYAN EL DISCURSO Este jueves, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, respaldó el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" que el Rey Felipe VI ha transmitido en su discurso de Navidad. El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo afirmó que su partido "asume este mensaje como propio" y se siente "plenamente identificado" con él, ya que quieren "una España de todos y para todos, no queremos un país de muros ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos". Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compartió la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por Felipe VI y expresó el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción. Además advirtió sobre amenazas de los "extremismos y populismos que se conocieron en España hace mucho tiempo" para "derechos y libertades".