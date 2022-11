El portero André Onana asegura que "no" le permitieron "estar en el campo para ayudar a Camerún"

"No ha habido voluntad por el otro lado"

MADRID, 29 Nov. 2022 (Europa Press) -

El internacional camerunés André Onana ha asegurado que es "difícil de asimilar" que no participará más en el Mundial de Catar, después de haber abandonado el lunes la concentración del combinado africano por supuestas tensiones con el seleccionador Rigobert Song, y ha señalado que "no ha habido voluntad por el otro lado".

"Quiero expresar mi cariño por mi país y la selección. Ayer no me permitieron estar en el campo para ayudar a Camerún, como siempre lo hago, y para lograr los objetivos del equipo. Siempre me comporté de la mejor manera para llevar al equipo al éxito", señaló en un comunicado.

El seleccionador de los 'Leones Indomables', Rigobert Song, apostó el lunes por el portero Devis Epassy para el duelo ante Serbia (3-3). Desde el equipo explicaron que la marcha de Onana se debió "a motivos disciplinarios", y medios cameruneses han apuntando a que todo se debe a desavenencias con Song respecto al estilo de juego tras la derrota ante Suiza (1-0).

"He puesto todo mi empeño y energía en buscar soluciones a una situación que muchas veces vive un futbolista, pero no ha habido voluntad por el otro lado. Hay momentos difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de las personas encargadas de perseguir el éxito de la selección y del país", explicó.

Así, el guardameta del Inter de Milán mandó toda su "fuerza" a sus compañeros para tratar "de llegar muy lejos" en Catar. "Los valores que promuevo como persona y como jugador son los que me identifican y que mi familia me ha dado desde mi infancia. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio. La nación primero y para siempre", concluyó.

En la última jornada del Grupo G, que se disputa el viernes, Camerún se enfrenta a Brasil a dos puntos del segundo clasificado, Suiza, y solo le vale la victoria para intentar alcanzar los octavos de final.

Europa Press