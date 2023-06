El portero Arnau Tenas confirma que deja el Barça

El todavía portero del FC Barcelona Arnau Tenas ha confirmado que saldrá del club blaugrana este verano al finalizar el contrato el próximo 30 de junio y no haber llegado a un acuerdo para su renovación.

"Ha salido que el Barça no ha ejecutado la renovación. Estoy tranquilo, es verdad y lo puedo confirmar", aseguró el portero internacional español Sub-21 en rueda de prensa con el combinado nacional.

Tenas, de 22 años recién cumplidos, llegó a entrenar en dinámica del primer equipo pero sin debutar. No obstante, fue clave en esta última buena campaña del filial Barça Atlètic y apuntaba a tener futuro en el primer equipo.

"Ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto. No intento hacer un buen Europeo para mí, sino un buen Europeo para mi equipo", añadió el de Vic.

Sobre si la no renovación le ha pillado por sorpresa, aseguró no estar muy atento a las redes sociales. "Me lo han comentado un par de amigos. Es algo secundario, estoy centrado en mantener la porteria a cero para la selección, intentaré mantener el nivel", concluyó.

Europa Press