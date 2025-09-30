El portero español Raúl Ramírez, de 19 años, muere tras una colisión durante un partido
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
30 sep (Reuters) - El portero español de quinta división Raúl Ramírez ha fallecido a la edad de 19 años tras una colisión durante un partido con su club, el Colindres, según informó el lunes la Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF).
Ramírez sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el partido del sábado contra el Revilla y los medios españoles informaron de que el impacto le provocó múltiples paradas cardiacas y le causó muerte cerebral.
La RFCF anunció tres días de luto y dijo que se guardaría un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima semana en su memoria. (Información de Tommy Lund en Gdansk; edición de Christian Radnedge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Futbol
Más leídas
- 1
Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre
- 3
Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”
- 4
In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche