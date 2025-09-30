El portero español Raúl Ramírez, de 19 años, muere tras una colisión durante un partido

30 sep (Reuters) - El portero español de quinta división Raúl Ramírez ha fallecido a la edad de 19 años tras una colisión durante un partido con su club, el Colindres, según informó el lunes la Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF).

Ramírez sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el partido del sábado contra el Revilla y los medios españoles informaron de que el impacto le provocó múltiples paradas cardiacas y le causó muerte cerebral.

La RFCF anunció tres días de luto y dijo que se guardaría un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima semana en su memoria. (Información de Tommy Lund en Gdansk; edición de Christian Radnedge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)