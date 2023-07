El portero español Sergio Rico "está evolucionando a pasos agigantados" en el hospital

El futbolista español Sergio Rico, portero del Paris Saint-Germain, "está evolucionando a pasos agigantados" en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), según ha comentado este viernes su esposa Alba Silva, después del accidente sufrido el pasado 28 de mayo con un caballo.

Rico abandonó la UCI, el pasado miércoles, debido a su positiva evolución. Silva confirmó entonces que "le han subido a planta, gracias a Dios, y va todo muy bien". "Estamos muy contentos", añadió la esposa del futbolista, después de varias semanas de incertidumbre y mucho dolor.

Ahora, Silva ha dicho a Europa Press que su marido sigue "muy bien" y que en el hospital están "contentos con su evolución" porque "está evolucionando a pasos agigantados", reiterando que los médicos "están supercontentos con él". "Además Sergio le ha puesto mucho ímpetu y mucha fuerza. Y es, como digo siempre, un campeón", ha indicado.

"Él ahora mismo está en lo que tiene que estar, que es recuperarse. Evidentemente le contamos información del exterior, pero ahora mismo no es su principal preocupación", ha declarado Silva. "Ahora mismo solamente le está visitando la familia porque así nos lo han recomendado", ha recalcado la esposa de Rico.

También ha subrayado que será "más adelante" cuando irán "poco a poco contándole más cositas", aparte de la actualidad de su accidente. Por último, Silva ha mostrado cautela con recibir el alta: "No lo sé, no lo sé porque los médicos no se han querido tampoco coger las manos. Ojalá, pero no lo sé, no te lo puedo decir al 100% seguro".

Europa Press