El portero Manuel Neuer deja la selección alemana

El portero del Bayern de Múnich Manuel Neuer ha anunciado este miércoles que no jugará más con la selección alemana, por lo que se convierte en el último campeón del mundo de 2014 en retirarse de la 'Mannschaft', todo en un verano en el que también dijeron adiós al combinado germano Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan.

"Todos los que me conocen saben que esta decisión no ha sido fácil para mí. Me siento muy bien físicamente y, por supuesto, me hubiera gustado mucho estar en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo, estoy convencido de que ahora es el momento adecuado para dar este paso y concentrarme plenamente en el Bayern de Múnich", confirmó en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, Neuer, de 38 años y que confirmó que había mantenido con el seleccionador Julian Nagelsmann "una conversación de confianza y agradecimiento" para transmitirle su decisión, pone fin a sus 15 años de trayectoria como portero de su país, con el que conquistó el Mundial de Brasil 2014 y jugó 124 partidos internacionales.

"Fue un momento que me marcó y del que estoy muy orgulloso", dijo sobre la conquista del Campeonato del Mundo. "Ganar el título de 2014 y también el ambiente especial durante la Eurocopa en casa este año son aspectos destacados por los que estoy sumamente agradecido. Fue un honor para mí ser capitán de nuestra selección nacional hasta 2023. Me ha encantado vestir la camiseta de la selección alemana", afirmó.

El pasado lunes, el centrocampista del FC Barcelona Ilkay Gündogan también puso fin a su trayectoria con la selección alemana. Este verano, otro campeón de 2014, el exmadridista Toni Kroos, se despedía de los terrenos de juego en la Eurocopa, mientras que el delantero del Bayern de Múnich Thomas Müller dijo adiós a la 'Mannschaft' justo después de que se terminase el campeonato continental.

Europa Press