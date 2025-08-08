El portero Neto vuelve a Brasil para jugar con el Botafogo de Davide Ancelotti

El portero brasileño Neto regresa al fútbol de su país después de 15 años en Europa para cuidar el arco del Botafogo, anunció este viernes el club de Rio de Janeiro.

“¡Bienvenido, Neto!”, dice una nota oficial del campeón vigente del Brasileirão y la Copa Libertadores. “El atleta firmó contrato hasta el final de junio de 2027”, agregó el texto.

El guardameta de 36 años militó en el Arsenal inglés en la temporada 2024-2025, cedido por el Bournemouth. Suplente del inamovible español David Raya, jugó apenas un partido con los Gunners.

Se suma ahora al Fogão tras rescindir su contrato con el Bournemouth.

Según la prensa brasileña, las negociaciones por el fichaje comenzaron cuando el titular habitual en la portería albinegra, John, estaba por salir a otro equipo de Inglaterra, el West Ham, en una operación que finalmente no se concretó.

Entrenado por el italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, el Botafogo ocupa el séptimo lugar del Brasileirão con 26 puntos en 16 partidos, a 11 unidades de los líderes, Flamengo y Cruzeiro.

El equipo carioca enfrentará al ecuatoriano Liga de Quito en los octavos de final de la Libertadores el 14 y el 21 de agosto.

Formado en el Athletico Paranaense, Neto dio en 2010 el salto al fútbol europeo, en el que además formó parte de Fiorentina y Juventus en Italia y Valencia y Barcelona en España.

Con la selección brasileña, el portero ha disputado un único encuentro: un amistoso en 2018, ganado 5-0 ante El Salvador, en el ciclo de Tite, aunque había integrado el plantel de la Verdeamarela en la Copa América de Chile 2015.

Ganó medalla de plata con el combinado Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.