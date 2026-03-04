El portugués Leonardo Jardim toma el lugar de Filipe Luís en el Flamengo

El portugués Leonardo Jardim es el nuevo entrenador del Flamengo, informó este miércoles el club de Rio de Janeiro, tras el sorpresivo despido de Filipe Luís, ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores el año pasado.

Jardim, de 51 años, estaba libre desde que dejó el Cruzeiro a mediados de diciembre. Al salir del equipo de Belo Horizonte, alegó que daba un paso a un costado para cuidar su salud mental.

"Bienvenido al Flamengo, Leonardo Jardim. El entrenador firmó contrato este miércoles, con vínculo hasta diciembre de 2027", informó el Mengão en redes sociales.

El timonel europeo, que estará acompañado de los asistentes António Vieira, José Barros y Diogo Dias, comandó este miércoles su primer entrenamiento y será presentado oficialmente el jueves.

El despido de Filipe Luís fue anunciado la madrugada del martes, poco después de una victoria 8-0 del Fla ante el modesto Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca, que valió el pase a la final del domingo contra el Fluminense.

Al exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea, sin embargo, le condenó un difícil arranque de temporada.

"Me voy en paz, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. El fútbol está hecho de ciclos y el nuestro fue histórico", publicó Filipe Luís en un mensaje de despedida en Instagram.

- Campeón de liga en cuatro países -

Jardim toma el mando de una poderosa plantilla que perdió los dos primeros torneos a los que aspiraba en 2026.

El Flamengo cayó 2-0 ante el Corinthians en la Supercopa de Brasil y después en la Recopa Sudamericana frente al modesto Lanús, derrotado 3-2 en el Maracaná en la vuelta tras perder 1-0 en la ida en Argentina.

Bajo la dirección de Jardim, el Cruzeiro llegó a pelear cabeza a cabeza por el campeonato del Brasileirão en el curso anterior, aunque al final perdió fuerza.

La Raposa acabó en el tercer lugar, tras el Flamengo y el Palmeiras, y ganó una plaza en la Copa Libertadores 2026.

Jardim, que había llegado al cuadro belorizontino en febrero de 2025, enfrentó en paralelo una dura situación personal, con problemas de salud de un familiar.

Este portugués nacido en Venezuela dirigió en dos etapas al Mónaco, con el campeonato de la liga francesa de la temporada 2016-2017 como punto más alto, con el colombiano Falcao y un joven Kylian Mbappé como grandes figuras.

Conquistó también títulos ligueros en Grecia con Olympiacos, Arabia Saudita con Al-Hilal y Emiratos Árabes con Shabab Al-Ahli.

Con Al-Hilal, además, alzó el trofeo de la Liga de Campeones de Asia.

Sus inicios como entrenador se dieron en los modestos Associação Desportiva da Camacha y Chaves de Portugal. Se consolidó en el Beira-Mar y el Braga y llegó a estar al frente del histórico Sporting de Lisboa.

- Mal final para un ciclo de oro -

En diciembre, el Flamengo y Filipe Luís habían renovado contrato hasta diciembre de 2027, después de semanas de incertidumbre por diferencias económicas.

Con él, el Fla disputó 101 partidos, con 63 victorias, 23 empates y 15 derrotas.

Ganó cinco títulos en 18 meses en su primera experiencia como técnico profesional, después de tomar el mando tras la salida del exseleccionador brasileño Tite, pero no resistió el turbulento despegue de 2026.

Estrellas del Fla le han dedicado sentidos mensajes.

"Quería agradecerte por todo lo que hiciste para traerme de vuelta" al Flamengo, publicó el miércoles en Instagram Lucas Paquetá, fichado este año por 42 millones de euros desde el West Ham, en una operación récord para el fútbol sudamericano.

"Tu lealtad, dedicación y amor por lo que haces siempre será un ejemplo", agregó el mediocampista, que se unió así a Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique y otros jugadores que se han pronunciado en redes sociales.

Filipe Luís jugó en el Flamengo desde 2019 hasta su retiro en 2023, período en el que ganó dos veces la Libertadores.

Tras el despido, otra prueba de la frágil paciencia que reina entre los directivos brasileños, solo tres entrenadores de la Serie A llevan más de un año en sus cargos: Abel Ferreira con el Palmeiras, Rogério Ceni con el Bahia y Gilmar Dal Pozzo con el recién ascendido Chapecoense.