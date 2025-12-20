El portugués Luis Castro, nuevo entrenador del Levante

El portugués Luis Castro, recientemente despedido como titular del banquillo del Nantes francés, fue designado nuevo entrenador del Levante, anunció este sábado en un comunicado el equipo que ocupa la última posición en la clasificación de LaLiga española.

"Luis Castro es un entrenador analítico, con una identidad reconocible y una apuesta decidida por un estilo de fútbol ofensivo. Su trabajo destaca por el desarrollo individual de los jugadores y por su capacidad para potenciar el talento joven", destacó el club valenciano en su texto.

El técnico luso tiene 45 años y se dio a conocer la pasada temporada llevando al Dunkerque a la cuarta posición en la segunda división francesa y a las semifinales en la Copa de Francia.

Ello le valió ser fichado por el Nantes, donde sus primeros meses no cumplieron las expectativas y fue despedido el 10 de diciembre, con su club en puestos de descenso de la Ligue 1 en ese momento.

No tendrá fácil la misión en el Levante, club que ocupa el último lugar entre los veinte integrantes de la primera categoría española.

El equipo granota tiene 10 puntos en 16 partidos disputados y está a seis unidades de la zona de salvación.

El entrenador Julián Calero había sido despedido por el Levante a finales de noviembre. Desde entonces el club estaba dirigido de manera interina por Álvaro Del Moral, que con la llegada de Luis Castro regresará a su labor en el filial del equipo.

Este sábado el Levante salvó in extremis un punto, al empatar en el tiempo de descuento (1-1) en su duelo contra la Real Sociedad, en la 17ª jornada del campeonato español.