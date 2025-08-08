El portugués Paiva se reencuentra con Botafogo en el Brasileirão

El portugués Renato Paiva, hoy entrenador del Fortaleza, se reencuentra este fin de semana con el Botafogo en la 19ª jornada del Brasileirão, en la que Flamengo y Cruzeiro mantienen la disputa del liderato.

Contratado por el Fogão en febrero para sustituir a su compatriota Artur Jorge, quien llevó al equipo al histórico doblete de 2024 con los títulos de la Copa Libertadores y la liga brasileña, Paiva fue despedido a finales de junio tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Clubes.

El italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, fue elegido en su lugar.

Apenas 19 días después, el portugués asumió el mando del Fortaleza, en zona de descenso, en reemplazo del argentino Juan Pablo Vojvoda.

"Jugaremos en casa, en el Castelão, y esto es fundamental (...). Botafogo es otro adversario con calidad, con valor, como lo son todos", dijo Paiva, de 55 años, en vísperas del duelo del sábado.

El Fortaleza, que el martes recibe al argentino Vélez Sarsfield en la ida de los octavos de la Libertadores, es antepenúltimo, a tres puntos de la salvación.

El club albinegro, por su lado, es séptimo, a 11 puntos del liderato, y choca el jueves en Río de Janeiro con el ecuatoriano Liga de Quito por el torneo continental.

Sin título honorífico

Pese a ser la última jornada de la primera vuelta del Brasileirão, todavía no se podrá saber cuál es el campeón honorífico de la primera mitad del torneo debido a los partidos reprogramados por compromisos internacionales.

Flamengo y Cruzeiro comparten la punta con 37 puntos cada uno, cuatro más que el Palmeiras.

El Fla, con un encuentro pendiente, recibe el sábado a la sorpresa de la temporada, el modesto Mirassol, que en su debut en la máxima categoría ocupa el quinto lugar.

El equipo entrenado por Filipe Luís, que el miércoles se cruza en la Libertadores con el Internacional de Porto Alegre, quiere olvidar la eliminación en los octavos de la Copa de Brasil esta semana, cuando cayó en los penaltis contra el Atlético Mineiro.

"Mi equipo está bien, vamos a tener partidos mejores y peores", dijo el DT. "Mis jugadores nunca han dejado de creer en mi idea".

Nuevo fichaje flamenguista, el internacional colombiano Jorge Carrascal tiene todos los números para estrenarse ante su nueva afición.

Neymar, por la resurrección del Santos

El domingo, el Cruzeiro - clasificado a cuartos en la Copa de Brasil - enfrenta en casa al Santos de Neymar, deseoso de alejarse definitivamente del lugar que envía a la segunda división.

"Trabajamos para mejorar.

“A veces falta tranquilidad, la presión de estar siempre cerca de la zona (del descenso) puede haber causado eso”, sostuvo el técnico del Peixe, Cleber Xavier.

Y el Palmeiras, con dos partidos menos, intentará olvidar su dolorosa eliminación copera a manos de su eterno rival, Corinthians, cuando reciba el mismo día al Ceará.

Partidos de la 19ª jornada:

-Sábado:

Flamengo-Mirassol

Sao Paulo-Vitória

Bragantino-Internacional

Fortaleza-Botafogo

Bahia-Fluminense

-Domingo:

Palmeiras-Ceará

Cruzeiro-Santos

Gremio-Sport Recife

-Lunes:

Juventude-Corinthians

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 37 17 11 4 2 31 7 24

2. Cruzeiro 37 18 11 4 3 30 11 19

3. Palmeiras 33 16 10 3 3 21 14 7

4. Bahia 29 16 8 5 3 20 13 7

5. Mirassol 28 16 7 7 2 27 16 11

6. RB Bragantino 27 18 8 3 7 21 22 -1

7. Botafogo 26 16 7 5 4 18 10 8

8. Sao Paulo 25 18 6 7 5 20 20 0

9. Fluminense 23 16 7 2 7 18 20 -2

10. Atlético Mineiro 23 16 6 5 5 18 17 1

11. Ceará 22 17 6 4 7 17 17 0

12. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4

13. Internacional 21 17 5 6 6 18 22 -4

14. Gremio 20 17 5 5 7 16 23 -7

15. Santos 18 17 5 3 9 18 22 -4

16. Vitória 18 18 3 9 6 16 20 -4

17. Vasco da Gama 15 16 4 3 9 18 23 -5

18. Fortaleza 15 17 3 6 8 18 24 -6

19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24

20. Sport Recife 6 16 0 6 10 9 25 -16