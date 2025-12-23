El posible último partido de Travis Kelce con los Chiefs: un emotivo duelo navideño

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Travis Kelce ha jugado 96 partidos de temporada regular en casa para los Chiefs de Kansas City.

El próximo podría ser el último.

Kelce, de 36 años, quien fue elegido para el Pro Bowl por undécima vez el martes, estará dentro del Arrowhead Stadium el jueves por la noche para un enfrentamiento navideño con los Broncos de Denver.

Y con los Chiefs eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década, y un viaje a Las Vegas para su final, podría ser la última vez que Kelce salga de su amado campo.

“Lo que Travis ha hecho por esta organización, por sus compañeros de equipo, sus entrenadores, esta ciudad, es especial. Espero con todo mi corazón que eso no sea cierto. Simplemente tengo mucho respeto por él”, señaló Matt Nagy, coordinador ofensivo de los Chiefs.

Kelce aún no ha anunciado si se retirará después de una carrera superlativa de 13 años en la que ganó tres anillos de Super Bowl y fue All-Pro en cuatro ocasiones. Pero ha dicho que su decisión se tomará rápidamente después de que termine la temporada, dando a los Chiefs tiempo suficiente para prepararse no solo para la agencia libre y el draft, sino para su futuro sin él.

“Prefiero mantener el enfoque en este equipo ahora mismo y todas las conversaciones que tenga con el equipo y todo lo que venga serán con ellos. Y creo que es un momento único en mi vida, y desafortunadamente sé cuándo terminará la temporada este año. Normalmente entramos en ella y no sabemos cuándo terminará”, dijo Kelce la semana pasada.

Ha tenido una temporada final increíble, si resulta ser el caso.

Después de redoblar esfuerzos en su condición física tras la derrota de los Chiefs ante los Eagles en el Super Bowl el pasado febrero, Kelce ha jugado en todos los partidos durante una temporada difícil para el equipo. Tiene 68 recepciones para 803 yardas, lo que le permite unirse a Jerry Rice como los únicos jugadores en la historia de la NFL en superar la marca de 800 yardas de recepción en 12 temporadas consecutivas.

Kelce también tiene cinco recepciones de touchdown, igualando la mayor cantidad que ha tenido en las últimas tres temporadas.

Y aunque Kelce podría haber dejado de jugar después de que los Chiefs fueran eliminados de la contienda de postemporada por primera vez desde su primera temporada completa en la NFL, ha continuado saliendo al campo todos los días. Tuvo una sola recepción para seis yardas en la derrota de la semana pasada por 26-9 ante los Titans, pero extendió su racha, la más larga activa en la liga, a 189 juegos con al menos una recepción.

No ayudó que el quarterback suplente Gardner Minshew se uniera al buen amigo de Kelce, Patrick Mahomes, al desgarrarse los ligamentos de la rodilla una semana después del dos veces MVP. Chris Oladokun terminó el juego como QB y comenzará el jueves por la noche contra Denver.

“Diré esto: Lo que (Kelce) está pasando incluso en estos últimos partidos — estamos fuera de los playoffs, estamos fuera, y él está ahí todos los días, practicando, liderando, ayudando a la gente. Eso debería mostrar a muchos de estos chicos más jóvenes por qué está jugando este juego, y por qué es tan especial”, señaló Nagy.

___

