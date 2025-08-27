El PP abre la puerta a convocar a los presidentes autonómicos en el Senado para hablar sobre los incendios

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que su formación está valorando convocar más adelante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que los presidentes regionales puedan hablar sobre los incendios que están asolando gran parte del territorio español, aunque ha precisado que serían comparecencias en clave "propositiva".

En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz 'popular' ha recordado que algunos presidentes autonómicos comparecerán en sus respectivos Parlamentos para dar cuenta de la gestión de los incendios en su territorio.

"Van a dar explicaciones y además me parece oportuno porque han estado ahí, los presidentes autonómicos, los gobiernos autonómicos y los operativos de los incendios han estado ahí desde el minuto uno con todos los medios disponibles", ha añadido Alicia García.

Por ello, ha abierto la puerta a convocar más adelante el foro que dispone el Senado para que acudan los diferentes Gobiernos autonómicos y el propio Ejecutivo central para hablar sobre la gestión de los incendios, pero que sean comparecencias "propositivas".

CUATRO COMPARECENCIAS DE MINISTROS

En su intervención, Alicia García también ha sacado pecho de que la mayoría del PP en el Senado haya obligado a cuatro ministros a comparecer en la Cámara Alta para hablar sobre la gestión de los incendios en las diferentes comunidades.

Al respecto, la portavoz del PP en el Senado ha valorado la comparecencia de este martes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, reprochándola que estuviera casi una hora proyectando tuits de la UME: "Es una tomadura de pelo para los españoles, para los medios de comunicación y para los senadores".

Sin embargo, cree que "la moderada Robles" aprovechó su turno de réplica a la oposición para "sacar la navaja" contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contra los presidentes autonómicos de los territorios afectados.

En cuanto a la comparecencia de este miércoles de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, Alicia García ha dicho que su Grupo Parlamentario espera que no acuda al Senado a "insultar", sino que explique cuál ha sido la gestión de su departamento.